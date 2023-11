Zakaj bi morali vsaj enkrat v življenju obiskati Božičkovo vas?

Finski Rovaniemi je na svetovni zemljevid turističnih destinacij postavil prav dobri mož z belo brado in v rdečem plašču – Božiček, ki si ga je izbral za svoj dom. Nič čudnega, da božični duh preveva mesto vse leto, najbolj pravljično pa je v predbožičnem času. Ker je povprečna zimska temperatura v tistih krajih okoli –10 stopinj Celzija, so topla zimska oblačila nujna, predvsem kakovostne rokavice in čevlji ter kapa. Dobra obutev, ki ne drsi, je ključna, saj mestne ulice niso splužene do asfalta kot pri nas in posute s soljo, ampak le s peskom. Finci si namreč pozimi na podplate čevljev namestijo derezice.

Severni sij

Rovaniemi leži na sotočju rek Kemi in Ounas na samem severnem tečajniku oziroma arktičnem krogu, ki spada med pet ključnih vzporednikov na Zemlji. To geografsko dejstvo je mestu podarilo nekaj atraktivnih naravnih pojavov, kot so dnevi brez sončne svetlobe pozimi in brez teme poleti ter spektakularni severni sij oziroma aurora borealis, ki ga je mogoče videti v nočnih urah v obdobju od sredine avgusta do začetka aprila – če vremenske razmere dopuščajo. Med drugim lahko čarobnost tega naravnega pojava doživite na vodeni turi, za katero so na voljo različna prevozna sredstva, od motornih sani do pasje ali jelenje vprege, ali pa greste preprosto na sprehod s krpljami.

Izkušeni vodniki vam bodo razložili nastanek severnega sija – po ljudskem izročilu Samijev ga povzroči lisica, ki med tekom po zasneženi laponski pokrajini z repom udarja po snegu in pošilja iskre na severno nebo. Iskre tvorijo barvit lok ognja, ki osvetli temno pokrajino.

Staro in mlado z veseljem obišče tudi Božička in z njim spregovori nekaj besed. FOTO: Seventyfour/Getty Images

Obiščimo Božička

Dobrega moža lahko v živo srečamo vsak dan v letu, in sicer v osem kilometrov oddaljeni Božičkovi vasi (Santa Claus Village), kjer nas čakata Božičkov dom in Božičkova poštna pisarna ter ob njih še nekaj trgovin, restavracij in hotel. Skozi vas poteka tudi severni tečajnik, ki je trenutno na vzporedniku 66° 33′ 45,9″. Znanstveniki pravijo, da se tečajnik vsako leto pomakne za 15 metrov bolj severno. Seveda je primerno označen, da se lahko na njem slikamo. Staro in mlado z veseljem obišče tudi Božička in z njim spregovori nekaj besed. Obisk je brezplačen, uradna slika in video z njim pa sta zasoljeno draga.

Tistim, ki vam je bližja znanost in bi radi spoznali življenje na daljnem severu, je v Rovaniemiju namenjen Arktikum – muzej in arktični znanstveni center. Za javnost so ga odprli leta 1992, njegov najatraktivnejši del pa je 172 metrov dolg steklen hodnik, ki služi kot »izhod na sever«.