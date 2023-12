Pozabljeni okus, ki spominja na preteklost: rogljički z rožičevim nadevom

Miklavž, ta krasni dobri mož, je znova opravil svoj obhod. Porednim je prinesel palico, pridnim pa pustil mandarine in pomaranče, suho sadje, tudi kakšno čokolado in kaj od peciva. In ko smo v naši kuharski redakciji razmišljali o sladkih Miklavževih dobrotah, smo nekje iz ozadja spomina izbrskali rožiče – kako fina, a hkrati kar malce pozabljena sestavina je to! V starih časih je bila obvezen del Miklavževe košarice.

Strok rožičevca

Rožiči, ki veljajo za nadomestek čokolade, so podolgovati, kot strok oblikovani plodovi, ki rastejo na grmu oziroma razvejanem drevesu, imenovanem rožičevec. Ta rastlina, ki izhaja iz Sredozemlja, spada med metuljnice, njeni sorodniki pa so, presenetljivo, arašidi in tudi grah, bob, soja. Zraste do 15 metrov in je doma tudi na jadranskih otokih, denimo na Visu, od koder izhaja avtohtona sorta komiški rožičevec, znan kot najbolj kakovostna sorta na Hrvaškem. O okusu rožičev z Visa se lahko prepričate, če vam uspe te dni na kateri od manjših tržnic najti rožičevo moko iz naše soseske. Nam je to že uspelo in lahko rečemo, da je okus izjemno skladen, hkrati pa se zelo lepo vključuje v različne sladke recepte.

Decembra bo marsikje zadišalo po rožičevi potici. Foto: Marko Feist

Rožičeve moke ni treba toplotno obdelati, zato jo lahko dodamo različnim smutijem.

Rožičevo moko najdemo tudi v večini supermarketov. Zdi se, da večji del leta ta sestavina ostaja bolj v ozadju, nanjo se morda spomnimo, ko nastopi čas za peko prazničnih dobrot, med njimi potic. Ena od odličnih, a kar malce prezrtih potic je brez dvoma rožičeva – nadev pripravimo podobno kot tistega za orehovo potico, saj rožičevo moko oparimo z vročim mlekom, in ko se zmes ohladi, dodamo še preostale sestavine, kot so beljakov sneg, sladkor, cimet, klinčki in podobno.

Iz rožičeve moke in naribanih jabolk lahko pripravimo krasno pecivo. FOTO: Hana Splichal

Pecivo, smutiji, palačinke

Omenjeno moko pa lahko uporabimo tudi za druge sladice – poskusimo recimo z njo nadomestiti del moke, ko po najljubšem receptu pečemo brownije. Če boste pobrskali po kuharskih zvezkih naših mam in babic, se bo v njih verjetno našel tudi kak preprost recept za rožičevo pecivo, nekaj tovrstnih najdete na našem portalu Odprta kuhinja.

Nadev pripravimo kot za orehovo potico, rožičevo moko oparimo z vročim mlekom, dodamo beljakov sneg, sladkor, cimet, klinčke. Foto: Marko Feist

Še en podatek utegne priti prav: ker rožičeve moke ni treba toplotno obdelati, jo lahko dodamo različnim smutijem, ki bodo tako pridobili rahlo sladkast in malenkost karamelni okus. Nanjo lahko pomislimo tudi, ko doma pripravljamo energijske ploščice ali kroglice, saj se po strukturi in okusu odlično ujame s sestavinami, ki jih sicer vmešamo v tovrstne recepture. In če boste v prihodnjih dneh pekli palačinke, sta tu še dva hitra nasveta: z rožičevo moko lahko nadomestimo del bele moke v masi za ameriške palačinke, lahko pa rožičevo moko dopolnimo z zavreto smetano in malo sladkorja oziroma medu. Ravno prav gosti namaz se bo krasno ujel s palačinkami, ki jih boste spekli na kak hladen decembrski dan!