Potrti za praznike: tako si lahko pomagate

Včasih gredo zadeve kot po maslu in seveda se tedaj počutite odlično. A zgodi se tudi, da počutje ni ravno na višku, ste zato potrti, malodušni in vsega naveličani.

Zlasti, kadar se takšni občutki pojavljajo pred in med prazniki, se je z njimi še težje soočati, saj od vsepovsod veje praznična evforija, vaše počutje pa ni v skladu z njo, piše Miss7.

Dobra novica je, da zadeve niso vedno nepremagljive. Nasprotno, izboljšati jih je mogoče z nekaj povsem preprostimi postopki.

Spremenite okolje

Ne, ni vam treba na Bahame, a kadar ste doma slabe volje in najraje sploh ne bi vstali iz postelje ali kavča, zberite moči, odpravite se v naravo, na sprehod ali k nekomu na obisk.

Še tako majhna sprememba okolja bo pozitivno vplivala na vaše mentalno stanje in počutje.

Počnite tisto, kar imate radi

Če je to igranje igric, igrajte igrice, če je to branje knjige, berite knjigo, če je to gledanje serije, poglejte serijo.

Ali pojdite v kino, galerijo, v park. Pomembno je, da si vzamete čas za stvari, ki jih imate radi in tedaj, ko se jim posvečate, odmislite vse ostalo. Piškotke boste pekli kasneje.

Ne glede na vse si vzemite čas zase. FOTO: Antonio Suarez Vega/Gettyimages

Dopustite si napake

Ne bodite prestrogi do sebe in ne bodite potrti, če nekaj, kar ste naredili, ni popolno in takšno, kot ste si zamislili.

Sploh v času pred prazniki, ko vsi stremijo k velikokrat nedosegljivim idealom. Bodite prizanesljivi do sebe.

Upočasnite

Naša življenja so prežeta z naglico. Polno je načrtov, zadolžitev, nalog … A človek vsake toliko potrebuje oddih in upočasnjen življenjski ritem.

Naj praznični dnevi torej ne bodo zaznamovani z bezljanjem in hitenjem, temveč z umirjenim ritmom in mirom.

Smisel praznikov naj bo mir in počitek. FOTO: Depositphotos

Ne bodite tiho

Če se ne počutite dobro, to povejte. Ne tiščite stiske v sebi in ne pretvarjajte se, da je vse v redu. S tem boste vse samo še poslabšali.

Spomnite se, da je za spremembe vedno pravi čas

Ko začutite, da morate nekaj početi drugače, ne čakajte. Z drugačnostjo začnite takoj.

Ne potrebujete posebnega datuma ali priložnosti. Vsi vemo, kako je z novoletnimi zaobljubami.

Spomnite se tudi, da se vam morda sploh ni treba spreminjati

In da morate le sebe sprejeti takšne, kot ste in se naučiti sebe imeti radi.

Vedite, da niste sami

Čeprav se morda ne zdi tako in čeprav to ni nobena tolažba, se je dobro zavedati, da imajo vsi svoje težave, ne glede na to, kako spretno jih skrivajo za popolnimi podobami na družabnih omrežjih.

Zato ne zavidajte nikomur, ne primerjajte se z drugimi, živite svoje življenje in svet bo veliko lepši.

Ne zavidajte nikomur, ne primerjajte se z drugimi, živite svoje življenje in svet bo veliko lepši. FOTO: Photo/Shutterstock

Pomagajte drugim

Kadar ste obsedeni s svojimi pomanjkljivostmi in zaradi njih žalostni ter potrti, pomagajte nekomu, ki ima manj od vas.

V materialnem ali drugačnem smislu. Pomoč drugim ima na počutje prav neverjeten vpliv.

Ne iščite odgovorov na vse

Kajti ne boste jih dobili. Nič ni narobe, če si ne morete razložiti trenutnega počutja in če ne najdete rešitve iz velikih težav. Umirite se, bodite odprti za svet okoli sebe in ne silite z glavo skozi zid.

Rešitve bodo velikokrat s pravim odnosom do življenja, prišle same.