Podarite nekaj slastnega: predlogi za okusna darila

Bi radi komu od bližnjih podarili nekaj prav posebej lepega in okusnega? Morda nekaj, kar boste z malo truda ustvarili kar sami v domači kuhinji? Tisti, ki radi pečete piškote in druge sladice, ste v decembrskih dneh v devetih nebesih. Sami lahko pripravite še lepo okrašeno škatlico, vanjo skrbno zložite doma pečene piškote in prvo darilo iz domače kuhinje je tu.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Lidl