Največji božično-novoletni trendi letošnjega leta

Božično novoletno okrasje v domove prinese praznično vzdušje in veselo pričakovanje nedaljše noči v letu.

Vedno je lahko v ospredju klasika: rdeči in zeleni odtenki, bogata smrečica in venčki iz naravnih materialov: smrečja in bodičevja z dodatki jesenskih plodov, kroglic in drugih detajlov, ki s prvo adventno nedeljo postanejo nepogrešljiv element praznične mize.

Adventi venček je središče namizne dekoracije. FOTO: Fermate/Gettyimages

A medtem ko so namizni praviloma v osnovi klasično zeleni z dodatki, lahko pri izdelavi prazničnih venčkov, ki krasijo vrata, uporabite najrazličnejše materiale iz narave ali domače zakladnice.

Obode dopolnite s pisanim suhim listjem, z vejicami rdečega šipka, z oranžnimi lampijončki, ki še rastejo v gozdovih, lepi so venčki iz posušenih hortenzij ali iz drugega suhega cvetja, iz kombinacije smrečja, zimzelenih rastlin, posušenih rezin pomaranč in storžev v naravni barvi, lahko materiale odenete v ledeno bele ali tople rdeče tone.

Pri izdelavi venčkov za vrata domišljiji pustite prosto pot. FOTO: Maroke/gettyimages

Skratka, možnosti je neskončno, je pa res, da je en od izrazitih letošnjih trendov minimalizem. A do tja še pridemo. Tako nekaj smernic za leto 2023, ki lahko dopolnijo, ali povsem nadvladajo klasično dekoracijo, izpostavlja portal housebeautiful.com:

Stekleni okraski

Prozorno steklo ustvarja nekakšen kontrast s sicer zasičenostjo barv, ki v ospredje stopajo za božič in novo leto.

Iz stekla so čudoviti okraski za drevesce, ta material lahko prevzame glavno vlogo z vidika namizne dekoracije v obliki posod, svečnikov ali drugih dekorativnih elementov. Steklo bo letos vsekakor velik hit.

Letos v ospredje stopajo stekleni okraski. FOTO: Sewcreamstudio/gettyimages

Medeninasti in detajli iz kroma

Krom in medenina očarata z zlato in stebrno barvo ter s prazničnim sijajem, zato sta dobrodošla v času, ko naj bi dom odseval razkošje.

Primerna sta v vseh oblikah: kromasti in medeninasti okraski na prazničnem drevesu, svetleči dodatki na venčkih ali zelenih verigah, na oknih, na mizi pa denimo vaza iz izbrane kovine, napolnjena s smrečjem ali bodičevjem.

V vseh se bo lepo odsevala svetloba božično-novoletnih lučk.

Krom in medenina pričarata občutek razkošja. FOTO: Vanit Janthra/Gettyimages

Minimalizem

Omenili smo že minimalizem. Ta letos stopa v ospredje pred težko in bogato dekoracijo.

Najlažje ga je ustvariti z belo ali srebrno barvo, ki dopolnjujeta temnejše tone mize ali pohištva. Vsekakor pri doseganju tega prenatrpanost z okraski ni na mestu, ti naj bodo enobarvni in razporejeni v vzorcih, s katerimi bo podarjen minimalistični trend.

Eden od letošnjih trendov je minimalizem. FOTO: Yummy Pic/Gettyimages

Obarvano steklo

Če ste za steklo, vendarle pa bi radi nekaj živahnejšega, bo za vas idealen zadnji trend: obravnavo steklo.

Zakaj bi bili prozorni, če so lahko kozarci božično rdeči ali zeleni, prav takšne so lahko vaze in drugi stekleni elementi. Tudi okraski na drevescu iz obarvanega stekla bodo ustvarili vtis praznične topline.

Steklo je lahko tudi različnih barv. FOTO: Hamidah Aldarweesh/Gettyimages

Trende lahko v dekoracijo vključite samostojno ali ustvarite kombinacijo različnih. Pomembno je le, da bo tisto, s čimer se boste obdali, čeprav bo v koraku s smernicami, še vedno po vašem okusu.