Le 50 metrov dolga božična vejs z okrasitvijo privablja številne poglede

Lončarovci (madžarsko Gerőháza, prekmursko nekoč Lančarovci, Gerenčerovci) v občini Moravske Toplice, ki se prvič omenjajo davnega leta 1366 kot Gerencher in districtu Welemer in leta 1499 kot Gerencherowcz, spadajo med najmanjše goričke vasi z manj kot 50 dušami, ki živijo in ustvarjajo na površini 3,4 kvadratnega kilometra in povprečni nadmorski višini 285 metrov.

Gre za izjemno zanimivo in privlačno izletniško destinacijo z znamenito Potjo po močvari, ki ponuja možnost kratkega oddiha med odkrivanjem najbolj skritih kotičkov Goričkega. Na poti so na interpretativnih tablah predstavljeni okoliški naravni vrednoti, potok Curek in mokrotni ekstenzivni travniki, kulturnozgodovinske značilnosti in tematski zemljevid.

Dobrote za vsak okus FOTO: Oste Bakal

Lesena pot omogoča sprehod po 50 metrih močvirnega travnika in vodi do podesta pri potoku Curek. Tablice razkrivajo značilne drevesne in grmovne vrste, kažipot zanimivih lokalnih destinacij pa obiskovalce vabi k nadaljnjemu raziskovanju.

Iz vsega Prekmurja

V Lončarovcih, kjer je poleti vse v cvetju in zelenju, središče vsako zimo spremenijo v idilično božično deželo. In temu se niso izneverili niti letos, saj so vaščani znova zavihali rokave. Vasica tako v praznični obleki zasije v soju številnih lučk in je ena največjih tovrstnih okrasitev na Goričkem, tudi letos poimenovana Božična vejs. Čeprav je dolga zgolj 50 metrov, pa z okrasitvijo privablja številne poglede.

Domačini decembra pripravijo tudi številne privlačne dogodke.

Praznično okraševanje, ki je zdaj postalo že tradicionalno, se je začelo skromno. Zamisel se je rodila iz želje po druženju in ohranjanju stikov v prazničnih časih. Kmalu pa se je preprosto druženje prevesilo v nekaj večjega. Tako zdaj vasico obišče vse več ljudi iz različnih predelov Prekmurja in tudi od drugod, vaščani pa prav tako želijo čarobne trenutke deliti s čim več ljudmi.

Okrasitev obsega božično dekoracijo z lučkami, sanmi in številnimi smrekicami. V vasi živi zgolj okoli 45 prebivalcev, pri pripravi božične vasi pa je sodelovala večina.

Te sani peljejo v pravljico ... FOTO: Oste Bakal

Domačini decembra pripravijo tudi številne privlačne dogodke. Kot nam je zaupal predsednik KS Lončarovci Tomaž Koltai, se je začelo s prižigom prazničnih luči, sledijo pa gledališka predstava Jelkin čudež, ki jo v domačem vaško-gasilskem domu pripravlja gledališče KU-KUC.

Pred božičem bo na facebooku Pot po močvari potekala virtualna premiera lončarovskega božičnega filma, ki je zdaj že skorajda tradicionalen, vanj pa je vključena tudi večina vaščanov. Dan pred božičem organizirajo še dogodek Gin & bells, božično tržnico s hrano in pijačo lokalnih ponudnikov, poslikavo obraza, druženjem s konji ter raznimi delavnicami.