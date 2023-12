Katere so modne napovedi frizur za letošnjo zimo?

Čeprav smo na začetku novega desetletja, so modne napovedi frizur za letošnjo zimo predvsem moderne izpeljanke pričesk iz ikoničnih 70. in 90. let. Vsaj tako lahko sklepamo po tem, kar vidimo na rdečih preprogah in po družbenih omrežjih. Vzemite na primer klasični francoski frufru Anne Hathaway in voluminozno frizuro J. Lo. Oba videza sta obujena iz preteklosti, vendar z nekaj popravki delujeta sveže in moderno. Katere pričeske priporočajo frizerji hollywoodskih zvezdnic in zvezdnikov?

Francoski frufru

Prefinjen, lahkoten in oh-tako-šik. Ta slog je primer iz učbenika in nikoli ne bo šel iz mode. »Videti je odlično z vsemi dolžinami las in veliko lažje ga je oblikovati v hladnejših mesecih,« o njem pravi Danielle Priano, frizerka slavnih in ambasadorka Sexy Hair. Če niste prepričani, ali je ta videz za vas, slavna frizerka Nai'vasha zagotavlja, da je primeren za vsako obliko obraza. Edina stvar, ki jo opaža, je, da je potrebnega veliko vzdrževanja, da bo ta slog »tako sem se prebudila« videti čim bolj lahkoten. »Ostati morajo urejeni,« pravi, »in pogosto so likalniki nujni za prefinjeno obliko in teksturo.«

Zimska nega las Pozimi lasje potrebujejo posebno nego, zato smo se po nasvet obrnili na frizerko Jasno Mustedanagić iz Frizerskega studia Jasna. »Frizerji v zimskem času priporočamo keratinsko in botoksno nego las, ki povrhnjico lasu zapre in pri tem ohranja vlago v lasu. Obenem takšna nega preprečuje, da bi nam ogrevanje prostorov izsušilo lase,« pravi naša sogovornica in doda, da je v tem času zaželena uporaba fluidnih olj in krem proti kodranju las (anti-frizz), ki preprečujejo elektrenje las. Zaradi nošnje pokrival pa frizerka odsvetuje uporabo močnih lakov. »Če se nam frizura pod pokrivalom pokvari, priporočam uporabo suhega šampona, ki bo ohranil lase suhe tudi pod kapo in povrnil volumen,« še doda.

Sloji devetdesetih

Voluminozno frizuro, kakršno je nedavno nosila J. Lo., v anglosaškem prostoru imenujejo '90s Layers oziroma sloji devetdesetih, kot bi neposredno prevedli v slovenščino. Poznavalci pravijo, da bo to pričeska letošnje zime, saj je poskočna, lahkotna in dolga. Ker se naravno lepo suši, je ne bo treba oblikovati vsak dan.

Veseli december bo spet poln zabav in srečanj, zato smo se pozanimali, katere pričeske bodo po napovedih tujih modnih medijev prevladovale letošnjo zimo. FOTO: Opolja/Getty Images

Klasični paž

Glede na to, da se nas toliko v novem letu spopada z nekaj dodatnimi centimetri, ni presenetljivo, da so dramatični rezi v zadnjih letih priljubljeni. In tudi to zimo bodo v trendu. Frizerka slavnih Nai'vasha napoveduje, da bo klasični paž še naprej najboljša izbira za vsakogar, ki želi imeti kratko frizuro. »To je tako vsestranski, klasičen videz,« potrjuje Nai'vasha.

Če nas preseneti vabilo na zabavo Zabave so sestavni del veselega decembra in zgodi se, da nas povabilo preseneti. Časa za obisk frizerja ni ali pa je ta zaseden. Zavrnemo vabilo ali se na zabavi pojavimo s »podrto« frizuro. Frizerka Jasna Mustedanagić predlaga, da si naredimo enostavno frizuro v štirih korakih. 1. Na vrhnjem delu glave naredimo čop. 2. Vrhnji čop razdelimo v dva dela in naredimo iz preostalih las še dva čopa. 3. Lase med seboj križno prepletemo. 4. Zavijemo v polžka in z lasnicami pripnemo.

The Shag

Slavne in frizerje so med koronskimi zaprtji navdihnila 70. in 80. leta s svojimi enostavnimi slogi. The shag je videz, ki je sproščen, seksi in ne zahteva veliko truda. Zanj so značilne razmršene konice, resasto postriženi sloji okoli kronskega predela in veliko teksture. Sodobna oblika shag je razmršena in z veliko teksture, vendar ne boste videti kot člani metalskih skupin iz 80. Takšen videz bo brez dvoma v trendu tudi to zimo, pri čemer pa morda opozorimo, da ne smemo pretiravati s sloji.

Katere so modne napovedi frizur za letošnjo zimo? FOTO: Gettyimages

Mullet frizura

»Vse, kar je staro, sčasoma spet postane novo in na nekaterih naših najljubših zvezdnicah, kot so Rihanna, Zendaya in Miley Cyrus, vidimo mullet frizure,« pravi znana newyorška frizerka T. Cooper in doda: »Kar je mikavno pri rezu mullet, je, da ga je mogoče prilagoditi vaši strukturi las.« Prepustite Rihanni, da naredi nekoč polarizirajočo frizuro bundeslige spet trendovsko. Za kodrast videz, kot je njen, T. Coooper pravi, da lase pripravite s kremo za izboljšanje kodrov, nato pa jih posušite z difuzorskim nastavkom za kodre. »Ko se posušijo, razmahnite kodre pri korenu in zaključite z Eva NYC Just Glisten Hair + Body Shine Mist,« še doda.

Blagodejna savna po praznovanjih Po številnih praznovanjih velneški strokovnjaki turistične skupine Sava Hotels & Resorts priporočajo razstrupitev telesa z obiskom savne. »Strupov, ki so topni v maščobah, se recimo lahko znebite z obiskom infrardeče savne. Z znojem organizem namreč izloča številne strupe in glede na to, da je koža poleg črevesja, ledvic in pljuč naš največji organ za izločanje, je savnanje pri razstrupljevanju zelo dobrodošlo,« pravijo.

Moderna Rachel

Da, zloglasna različica Jennifer Aniston, ki je debitirala v 90. letih v Prijateljih, se je vrnila. Ta videz je sestavljen iz klasičnih plasti za uokvirjanje obraza, ki pokrivajo obraz. »Plasti za okvirjanje obraza, ki ponovno pridobivajo priljubljenost, so plasti, ki so spredaj nekoliko krajše,« pravi newyorška frizerka T. Cooper. »Lahko se začnejo kjer koli od nosu do čeljusti in so upognjeni spodaj, da objamejo obraz. To poudari posebne poteze obraza.«