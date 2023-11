Kako nakupovanje daril razkriva vaš značaj

Sodite med tiste, ki se ob omembi božiča in novega leta spomnijo, da nimajo ničesar, kar bi položili pod smrečico, so brez glavnih sestavin za peko peciv in sploh še niso pomislili na praznično okraševanje ali med one, ki o teh praznikih razmišljajo že od avgusta, so septembra povsem pripravljeni nanje in samo še čakajo na priložnost, da dom odenejo v svečano vzdušje?

Psihoterapevtka Jade Thomas je prepričana, da to, v katero skupino sodite, o vašem značaju pove več, kot si mislite.

»Trenutek oziroma čas, v katerem nakupujete božične pripomočke in vse, kar je povezano s prazniki, odkriva, ali ste motivirana, organizirana in metodična oseba ali sodite med bolj lenobne, morda tudi zagrenjene,« je povedala terapevtka in dodala, da bi glede na nakupovalne navade ob praznikih osebe lahko razdelili v štiri skupine oziroma tipe:

»Izjemno zgodnje, že poletne nakupovalce, tiste, ki začnejo z jesenjo, one, ki se spomnijo v začetku ali na sredini decembra ter na koncu tiste, ki po trgovinah tekajo na predbožični dan.«

Predpraznični nakupi niso vedno vir veselja. FOTO: Nicoletaionescu/Gettyimages

Takole je njen opis vseh povzel The Sun.

Zlati prinašalci: začnejo že poleti

Ljudje, ki se na praznike pripravljajo že sredi poletja, so nekakšni zlati prinašalci. Polni so optimizma in navdušenja. Čeprav vsi okoli njih zaradi, milo rečeno, pretiranega navdušenja, zavijajo z očmi, oni komaj čakajo na čas, ko vse zažari v lučkah.

Namesto da bi bili zato, ker se poletje preveša v jesen, žalostni, se veselijo vsega, kar leto še prinaša in med tem izstopajo prazniki. Osredotočeni so na pozitivne plati življenja, so radoživi, organizirani in jasno, obožujejo takšne on drugačne ceremonijale.

Za priprave nanje se jim nikoli ne zdi prezgodaj.

Tip: bodimo pametni, začnimo zgodaj

Tisti, ki takoj potem, ko pospravijo okrasje za noč čarovnic, začno razmišljati o darilih za novo leto, so osebe, ki imajo v življenju rade red, ustaljenost in stabilnost.

To jim pomeni več, kot živeti za trenutek. Uživajo v načrtovanju, daleč pred rokom zaključujejo zadeve in nikoli ne odlašajo z opravili.

»Želijo se izogniti praznični gneči in biti korak pred vsemi, ob tem komaj čakajo, da bodo s pozorno izbranimi darili razveselili svoje bližnje,« je povedala terapevtka.

Tip: najbolje je začeti z decembrom

»Osebe, ki se na božično-novoletne praznike začnejo pripravljati v začetku ali sredini decembra, se praviloma lahko pohvalijo z urejenostjo,« meni Jade Thomas.

Ni jim jasno, zakaj bi nekdo razmišljal o božiču pred tem, imajo črno-beli pogled na to, kdaj se spodobi začeti priprave, čeprav imajo načeloma praznike radi, jih moti dejstvo, da po trgovinah nanje začnejo opozarjati že septembra.

Zavzeto zavračajo potrošniško mentaliteto, sledijo zdravemu razumu, niso pristaši pretirane praznične evforije, zanje je ta čas bolj kot vir neizmernega zadovoljstva, obdobje, ki ga je pač treba preživeti in ni nujno nekaj slabega.

Tisti, ki po trgovinah tekajo konec decembra, niso ravno ljubitelji zadnjih praznikov v letu. FOTO: Nicoletaionescu/gettyimages

Tip: vse zadnji čas

Vsak pozna nekoga, ki s prazničnimi nakupi odlaša vse do zadnjega trenutka, ko so police v trgovinah že malo prazne. To so impulzivni tipi, brezbrižni in le redko dvakrat pomislijo na praznike. Psihoterapevtka ima za njihovo obnašanje dve možni pojasnili:

»Morda resnično sovražijo praznike in vse, kar je z njimi povezano, zato se jih ne veselijo in jim gre na živce vsa praznična evforija. Lahko bi rekli, da so malo zagrenjeni.

Morda pa božič in novo leto v njih zbujata žalost in slabo razpoloženje, kar je še ena možna razlaga njihovega obnašanja pred prazniki,« je povedala terapevtka.