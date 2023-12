Kako doma preživeti nepozabne praznike?

Čas veselega decembra mnogi povezujejo s potovanji, družinskimi obiski in velikimi zabavami. Vendar za praznično čarobnost in toplino lahko ostanemo tudi doma. V nadaljevanju podajamo nekaj idej, kako preživeti praznike v udobju doma.

Organizirajmo filmski večer

Gledanje božičnih filmov je preverjena aktivnost prazničnih dni. Domači kavč obložite z dodatnimi blazinami in odejami, pripravite toplo pijačo in si oglejte nekaj priljubljenih božičnih filmov. Priporočamo klasike, kot so na primer Sam doma, Čudež na 34. ulici, Ljubezen na prvi pogled, Pravzaprav ljubezen, Grinch in Družinski človek. Večina jih je dosegljiva prek virtualne videoteke vašega operaterja ali prek spletnih platform, kot je denimo Netflix.

Družinski večer karaok

Družinski večer karaok je odličen način, da se družite z bližnjimi in se nasmejete ob petju vaših najljubših pesmi. Potrebujete le nekaj osnovne opreme: mikrofon, zvočnike in seznam pesmi z besedili. Nekateri pametni televizorji imajo vgrajeno funkcijo za karaoke, sicer pa lahko uporabite aplikacije za karaoke na pametnih telefonih ali računalnikih. To funkcijo ima tudi priljubljena aplikacija Spotify, med najboljšimi brezplačnimi aplikacijami za karaoke pa poznavalci omenjajo ISing for Music. Da bo še bolj zabavno, organizirajte družinsko tekmovanje, na katerem ocenjujete izvajanje in najboljšim podelite zabavne nagrade.

Praznična peka z otroki

Praznična peka ni le čudovita priložnost za druženje, ampak tudi za to, da otroci urijo svoje ročne spretnosti in pridobivajo koristne izkušnje. Izberite nekaj božičnih receptov, kot so piškoti, potica, medenjaki ali božični kruh, in se skupaj z najmlajšimi člani družine lotite dela. Kako jih boste vključili v peko, je odvisno tako od njihove starosti kot zapletenosti recepta. Starejšim lahko zaupate mešanje testa, mlajšim pa recimo krašenje pečenega peciva.

Večer družabnih iger

Igre so odličen način za krepitev medosebnih odnosov. Kljub digitalizaciji družbe je ponudba družabnih iger na trgu velika. Izbirate lahko med različnimi vrstami, kot so miselne igre, namizne igre ali igre na prostem, če imate možnost. Pomembno je, da vsi sodelujejo in se zabavajo. Spomnite se, da ni pomembno, kdo zmaga, temveč kako uživate v igri in družbi svojih bližnjih.

Okrasitev doma

Krašenje doma je nepogrešljiv del priprav na božično-novoletne praznike. Vključite vse družinske člane v okraševanje božičnega drevesa, izdelavo domačih okraskov in urejanje prazničnega okolja. Strokovnjaki pravijo, da bo to ustvarilo pravo praznično vzdušje in okrepilo občutek pripadnosti družini.

Nočni sprehod po soseski

Čaroben je lahko tudi večerni sprehod po domači soseski. Oglejte si okrašene hiše, uživajte v lučkah in okraskih. Če pa vaša bližnja okolica ni med najbolj okrašenimi, se podajte v središče mesta, občudujte novoletno dekoracijo in si privoščite toplo pijačo na kateri od številnih stojnic prazničnega sejma.

Pisanje pisma dobrim možem

Otroci bodo navdušeni, če bodo napisali pismo Božičku in dedku Mrazu. Skupaj si lahko vzamete čas za pismo, v katerem lahko izrazijo svoje želje in hvaležnost. Morda pa celo pripravite poseben obred in pisma slovesno odnesete v poštni nabiralnik ali jih pošljete po elektronski poti.

Kot zanimivost dodajmo še, da bo Pošta Slovenije tudi letos otroke spodbujala k pisanju in razmišljanju o dobrih delih. »Tradicionalni projekt Božičkova pošta poteka že 13. leto zapored in v njegovem sklopu bo Pošta Slovenije tudi letos namenila nekaj sredstev v dobrodelne namene, vsem otrokom pa bo konec leta podarila virtualni ogled pravljice,« pravijo na Pošti in dodajo, da lahko otroci Božičku pišejo do 15. decembra letos, in sicer na naslov: Božiček, Za pravljičnimi vrati Poštarja Pavlija 7, 2002 Maribor.

Božičku lahko pišemo na naslov: Santa Claus, Santa Claus's Main Post Office, 96930 Napapiiri, Finland. Zagotovo pa bo prejel tudi vsa pisma, ki bodo prispela na naslov: Božiček, Za pravljičnimi vrati Poštarja Pavlija 7, 2002 Maribor.

Odklop od tehnologije

V tem posebnem času leta se posvetite družini in odložite pametne telefone in tablice. Tako se boste lahko bolj povezali z bližnjimi in se resnično osredotočili na ustvarjanje spominov.