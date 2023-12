Kaj mu podariti? Odkrijte 9 namigov za krasno darilo

Praznični december poleg številnih radosti prinaša s seboj tudi nekaj sladkih skrbi. Po letih zveze se pogosto zgodi, da ostanemo brez idej, kaj podariti svojemu srčnemu izbrancu.

Za vas smo prečesali splet in našli nekaj krasnih idej, ki bodo vašemu partnerju narisale nasmeh na obraz.

Med njimi so elektronski pripomočki in igračke, romantični portreti in igre, ki bodo pošteno nasmejala njega in vas. Našli smo tudi bolj unikatna in personalizirana darila. Prepričani smo, da boste med spodnjimi zagotovo našli kakšno, ki se bo tudi vam zdela zanimiva in primerna za vašega moškega.

Romanitična knjiga ljubezni

Na spletnih straneh lahko najdete knjige in dnevnike, v katere lahko napišete vajino ljubezensko zgodbo. Opremite jo lahko s fotografijami, lepimi spomini, ki so zaznamovali vajino zvezo.

Na spletu boste našli takšne s praznimi stranmi, kjer se boste morali popolnoma prepustiti svoji domišljiji in ustvarjalnosti in takšne, ki že vsebujejo vprašanja, na katera boste odgovorili sami.

Ujet najlepši trenutek

Če je ljubitelj umetnosti, mu bo gotovo zelo všeč, če boste poustvarili vajin portret. Na spletu boste našli kar nekaj ponudnikov, ki bodo vajino fotografijo spremenili v pravo umetnost, ki bo za vedno krasila vajino steno.

Vajina skladba

Imata skupno skladbo? Če jo imata, mu lahko podarite prav poseben spomin nanjo. Na spletni strani Etsy lahko najdete umetnike, ki besedilo vajine skladbe spremenijo v prav poseben spomin in na ploščo vtisne besedilo skladbe, ki vama je tako pri srcu.

Darila, v katera vložite čas in svoje ideje

Ena izmed takšnih so pisma, v katera zapišete vse, kar se vam pod po glavi. Na ovojnice lahko napišete, kdaj jih naj odpre. Lahko imajo specifično sporočilo (Odpri, ko ne boš mogel spati ali pa Odpri, ko boš žalosten) ali pa so povsem neopredeljena.

Najboljša so tista darila, ki trajajo. FOTO: Jovanmandic/Getty Images

Personalizirana darila

Če potrebuje novo denarnico boste naredili vtis, če na zunanjo stran vgravirate njegovi kratici, ime ali kakšno posebno sporočilo. Kratice lahko vgravirate tudi v druge usnjene dodatke.

Poleg denarnice so tukaj še ovitki za telefon, brezžične slušalke, ovitek za dnevnik ali bančne kartice. Lahko pa mu podarite personalizirano usnjeno kazalo za knjigo z njegovimi kraticami.

Za ljubitelje elektronskih pripomočkov

Ljubitelji elektronskih pripomočkov bodo gotovo navdušeni nad različnimi dodatki. Ena izmed takšnih je postaja, na kateri lahko polni hkrati tako telefon, svoje brezžične slušalke in uro.

Igre za oba

Če sta že nekaj časa skupaj, sta gotovo prepričana, da vesta vse drug od drugem. Igre za pare, ki vključujejo vprašanja, na katera že dolgo niste niti pomislili. Z njimi boste na novo spoznali osebo, ki jo ljubite in se z njo povezali na novi, globlji ravni.

Lego

Čeprav so veliki, se v njih zagotovo še vedno skriva otroška plat. Lego ima v svoji ponudbi bogato izbiro igrač za velike. Če je ljubitelj Lego kock, bo gotovo navdušen nad kakšnim setom, ki ga bo zaposlil za nekaj ur ali dni.

Je ljubitelj lego kock? Sta morda skupaj obiskala Festival Lego kock? FOTO: Blaž Samec/Delo

Električni pripomočki

Če se vam zdi, da nič od zgoraj naštetega ni za vašega najdražjega, pa mu še vedno lahko podarite kakšen praktičen pripomoček, ki ga bo navdušil.

Med bolj priljubljenimi in vedno uporabnimi so brivski aparat, masažni pripomočki, zvočnik, brezžične slušalke ... Če izgublja ključe, mu lahko podarite obesek z bluethoothom.