Izberite pravo božično drevesce za vaš stil življenja

Prazniki so pred vrati, in če ste vsaj malo naklonjeni praznovanju veselega decembra, potem se že veselite okraševanja božičnega drevesca. Na trgu imate na voljo toliko izbire, da je včasih prava umetnost že izbira drevesca, kaj šele okrasitev. Božično drevesce je posebna oblika prastarega praznovanja zimskega mlaja že pred več kot 3000 leti. Za nastanek in pojav božičnega drevesca obstaja veliko teorij. Še preden je drevo postalo sestavni del božiča, je pomenilo simbol upanja in veselja.

Umetno, ekološko, domače ali naravno

Najprej se morate odločiti, kaj si želite od svojega božičnega drevesca. Lahko se odločite za naravno ali umetno različico. Pri tem je pomembno poudariti, da vsa naravna drevesca na trgu ponavadi rastejo na posebej zasajenih območjih in so namenjena prav praznični prodaji.

Veste, katero smreko je najbolje izbrati za božično drevesce? FOTO: Pikselstock/shutterstock

Ali z nakupom umetnega drevesa res ščitimo naravo in ohranjamo gozdove? Ne bo povsem držalo, za izdelavo takega drevesa porabimo veliko energije in surovin, ki pripomorejo k večji onesnaženosti zraka in s tem posredno k propadanju gozdov. Seveda pa umetno drevesce zdrži kar nekaj let, zato je bolj praktično in trajnostno. Na trgu lahko najdete zelo cenene verzije božičnih dreves ali pa takšne, ki so videti skoraj kot prave. Nektaterim so celo dodali vonj po naravni jelki, lahko pa se odločite za zasneženi videz. Cene pa segajo tudi preko 300 evrov.

V zadnjem času se več ljudi, odloča za nakup smrečice v loncu, ki jo lahko kasneje posadimo na vrt, obstaja pa tudi možnost izposoje ali posvojitve drevesa. Pri tem ne pretiravajte z velikostjo. Če želite drevo v loncu obdržati do naslednjega božiča, izberite manjše in počasi rastoče sorte iglavcev.

Preden božično drevo v loncu prinesete v hišo, je priporočljivo, da je živo božično drevo nekaj dni v neogrevanem prostoru, na primer v garaži, zimskem vrtu, ali v podobnem prostoru, da ga navadite na spremembo temperature.

Poleg klasične jelke in navadne smreke, obstaja še veliko drugih sort iglavcev, ki jih lahko uporabimo v ta namen (srebrna smreka, kavkaška jelka, omorika ...). Poleg vseh prednosti naravnega božičnega drevesa, ne pozabimo na naraven vonj, ki ga oddaja naravno drevo. To je vonj našega otroštva, ki ga želimo približati tudi prihodnjim generacijam.

Pomembna je že izbira drevesca, ki raste v loncu. FOTO: Okrasiuk, Shutterstock

Če še vedno niste prepričani, kako bi popestrili svoje bivalne prostore, pa se zadnjih nekaj let na trgu pojavlja še nekaj alternativnih možnosti. Lesena smrekica je produkt različnih slovenskih proizvajalcev, ki so na tem področju razvili številne možnosti. Od spiralnih do čisto preprostih lesenih drevesc. Takšna okrasitev je sodobna in seveda trajnostna. Če pa ste raje sam svoj mojster, obstajajo še številne druge možnosti. Lahko si okrasite samo nekaj zelenih vej ali pa ustvarite smrekico iz starih palet. Možnosti je neskončno.

Nekaj trikov za daljšo obstojnost

Če ste se odločili za umetno drevo, potem pri vaši postavitvi ne bo večjih težav. V primeru, da je vaša izbira naravno drevesce pa imamo za vas nekaj uporabnih trikov, ki bodo pomagali pri postavitvi in obstojnosti. Predvsem božična drevesca v loncu naj bi vsaj 14 dni brez težav uspevala v notranjih prostorih, potem pa je priporočeno, da jih postopoma prestavite ven. Če ste se odločili za klasično novoletno jelko, pa le upoštevajte naslednje nasvete in imeli boste nekaj manj dela s pospravljanjem odpadlih iglic.

Najbolj pomembno je zagotovo to, da vam drevesce pričara tisto decembrsko čarobnost, ki si jo vsi želimo.

Uporaba posebnega stojala, ki omogoča, da vsaj nekaj centimetrov spodnjega odrezanega dela debla smreke ali jelke stoji v vodi, občutno podaljša obstojnost iglic in prepreči njihovo odpadanje pri smrekah. Drevo postavite v hladnejši del prostora, torej stran od radiatorja ali kamina. Pozorni bodite tudi na izbiro novoletnih lučk, saj lahko vpliva na obstojnost vašega drevesca: starejše lučke se preveč pregrevajo, kar bo pospešilo odpadanje iglic, zato raje izberite LED-lučke. Okrasitev drevesca prepustite domišljiji, malo tudi nostalgiji.

