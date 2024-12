Dobrodelni mariborski kuhar o božični večerji: »Ponosen sem, da smo skupaj polepšali dan ljudem v stiski«

V restavraciji Parma na Taboru je znova zadišalo po dobrosrčnosti, solidarnosti in dobri hrani. Potem ko je lani na božični večer pripravil slavnostni obed za 60 ljudi v stiski, je bil Amir Suljić letos še radodarnejši. Tokrat je kuhar in vodja mariborske restavracije na božično večerjo povabil kar 210 someščanov in jih obdaril. Pri obdaritvi so pomagali Humanitarno društvo Ni-Lu, Društvo prijateljev mladine Maribor in Društva UPornik, ki so donirali 9000 evrov. Ko so me otroci prosili za kakšno dodatno palačinko, so se tudi meni orosile oči. Amir je skuhal govejo juho z zdrobovimi žličniki,...