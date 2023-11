Želite izkusiti praznično vzdušje? Arboretum vas bo pričakal v krasni podobi

Arboretum Volčji Potok bo tudi letos v zimskih mesecih zasijal, tokrat v več kot dveh milijonih lučk. Večerni sprehod med lučkami, ki je postal že pravo tradicionalno in edinstveno doživetje za vsakogar, bo vnovič prinesel prijetno praznično vzdušje. V čarobnem ambientu parka obljubljajo svetleče novosti.

27 kilometrov prazničnih luči

Sprehod med lučkami je zasnovan kot enosmerna, nekaj kilometrov dolga pot, ki jo razsvetljuje kar 27 kilometrov prazničnih luči. Ob sprehodu vas bo pričakalo več tematskih sklopov, med njimi kristalni tuneli, osvetljena sončna ura, reka luči v rozariju, mogočen slap nad Velikim jezerom, Božiček z jelenčki, slikoviti vodni odsevi na treh jezerih, osvetljena silhueta francoskega vrta, čarobni gozd in še kaj.

Več kot dva milijona jih bo zasijalo.

Letošnja najsvetlejša novost je največji svetlobni zaslon v Evropi, ki v dolžino meri kar 60 metrov in bo pozornost obiskovalcev pritegnil s spreminjajočimi se prizori. Otroke bo v šotoru pred pristavo v prazničnem mestu razveseljeval Božiček (lutka) s pripovedovanjem zanimive pravljice, družbo mu bodo delali škrati iz različnih dežel.

Večerni sprehod med lučkami je mogoč vsak dan, tudi med vikendi in prazniki, med 18. novembrom 2023 in 7. januarjem 2024, od 15. do 21. ure. Vstopnice so v prodaji na spletu in pri blagajni parka. Nakup prek spleta prinese 10-odstotni popust za redne cene. Organizator si pridržuje pravico do sprememb. Lučke se prižgejo ob 16. uri, vstop v park je mogoč že eno uro prej.