Astrologinja Lenka: Dan pred koncem leta je poln simbolike

Dan pred koncem leta je poln simbolike in energije za premislek in načrtovanje. Luna, ki prehaja v znamenje kozoroga, nas vabi k razmisleku o dolgoročnih ciljih, strukturiranju prihodnosti in vztrajanju pri svojem delu.

Današnja mlada Luna, ki doseže vrhunec ob 23:26 na 9. stopinji kozoroga, odpira vrata novim začetkom, še posebno na področju kariere, ambicij in dolgoročnih načrtov.

Luna v kozorogu – čas za resnost in vztrajnost

Kozorogova energija je znana po tem, da zahteva disciplino, potrpežljivost in pripravljenost na odrekanje. Čustva so v tem znamenju pogosto potisnjena na stran, da bi se osredotočili na praktične zadeve in doseganje ciljev. Ta položaj morda ne prinaša takojšnjega zadovoljstva ali občutka lahkotnosti, vendar ponuja priložnost, da zgradimo trdne temelje za prihodnost.

Mlada Luna v kozorogu – začetek na starih temeljih

Mlada Luna prinaša energijo novih začetkov, a v kozorogu to pomeni začetek, ki temelji na premišljenosti, načrtovanju in vztrajnosti. Čas je idealen za:

Postavljanje dolgoročnih ciljev – še posebno na področjih kariere, financ in osebnega razvoja.

Zgraditev nečesa novega na obstoječih temeljih – združevanje tradicije in sodobnosti lahko vodi do inovativnih rezultatov.

Premislek o odpovedih in prilagoditvah – sprejemanje, da so nekatere omejitve neizogibne, vendar jih je mogoče obrniti sebi v prid.

Sekstil mlade Lune z njenim dispozitorjem Saturnom v ribah daje tej energiji dodatno podporo, saj Saturn prinaša stabilnost, modrost in vztrajnost. To je dober trenutek za temeljito načrtovanje in premišljene poteze, ki bodo obrodile sadove v prihodnjem letu.

Izzivi in opozicija – pogled na širšo sliko

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Svetovni kontekst nas sooča z izzivi, saj sta Pluton v vodnarju in Mars v levu v energijski napetosti. Pluton se osredotoča na kolektivno preobrazbo, Mars pa poudarja ego in individualnost. Ta dinamika nas opominja, kako pomembno je, da uravnotežimo lastne interese s širšo družbeno odgovornostjo.

Ponedeljek – dan razmisleka in povezanosti

Ponedeljek, ki pripada Luni, poudarja pomen čustvene stabilnosti in introspekcije. Čeprav kozorogova energija spodbuja osredotočenost na delo in ambicije, nas opominja tudi na osnovne stvari, ki jih pogosto zanemarjamo – človečnost, prijaznost in povezovanje z naravo, živalmi in predvsem s samim seboj.

Praktični nasveti za dan: