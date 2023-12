Adventna čarovnija v Zadru

Advent ob morju (hrv. Advent uz more) so v Zadru letos začeli že 24. novembra, na dan mesta Zadra, in bo trajal vse do 6. januarja 2024. V tem obdobju bo zelo pestro: številne dejavnosti, dobra hrana, zabava za otroke in starše, koncerti izbranih domačih estradnikov – to je le delček tega, kar bo v tem prazničnem času ponudilo to lepo dalmatinsko mesto.

Adventni oder na Trgu Petra Zoranića ponuja pester program za najmlajše, ki vključuje tudi različne delavnice. Tam je bilo zagotovo najbolj veselo 6. decembra, ko je otroke obiskal Miklavž. Gotovo pa sta vrhunca adventnega dogajanja v Zadru zadrski Badnjak (božič) in silvestrovo, ko vsi nestrpno čakajo, da odbije polnoč in se začne novo leto.

Novembrsko odprtje Adventa v Zadru FOTO: Marin Gospić

Krog po mestu

Obisk Zadra v času adventa izkoristite za obisk kulturnih ustanov, kot so muzeji in galerije. Ne nazadnje se mesto ponaša z več kot 3000-letno zgodovino, zaradi česar je bogato z različnimi spomeniki kulturne dediščine svetovnega pomena. Zaščitni znak mesta je cerkev sv. Donata iz 9. stoletja, samo mesto pa ima kar štiri svetnike zaščitnike. Sprehod po starem mestnem jedru med mogočnimi kamnitimi stavbami je sprehod skozi zgodovino, a obenem tudi doživetje sodobnega mesta. V Zadru boste na mestni rivi našli tudi edinstvene morske orgle, ki jih žene moč valov.

V času veselega decembra številne restavracije, kavarne, trgovine in muzeji poskrbijo za ugodnejše cene in ponudbo v sklopu projekta »Krog po mestu« (hrv. Đir po gradu), katerega cilj je oživljanje starega mestnega jedra v zimskem času.

Zimska pravljica v Višnjiku

Športni park Višnjik bo tudi letos prizorišče Zimskega parka, ki velja za najbolj priljubljeno zbirališče mladih. Obiskovalci bodo lahko uživali na pokritem drsališču in ledenem toboganu ter v različnih dejavnostih, med katerimi bodo številne namenjene prav otrokom. Za jedačo in pijačo pa bodo poskrbeli ponudniki petih adventnih hišk.

Utrinek z zadrskega adventa: atrij palače Cedulin. FOTO: Bojan Bogdanič

Obiščite zadrsko zaledje

Zima je še posebej lepa v manjših krajih Zadrske županije, kjer čas po končani poletni turistični sezoni teče počasneje, lokalni trgi postajajo prizorišča druženja ob avtohtoni enogastronomski ponudbi, ki bo zadovoljila tudi najzahtevnejše brbončice.

V zadrskem zaledju so med drugim tudi najbolj znani hrvaški narodni parki, kot so Plitviška jezera, Kornati, Slapovi Krke, Paklenica in Severni Velebit, ki sodijo med Unescova zaščitena območja biosfere. Potem sta tu še naravna parka Vransko jezero in Telašćica na zahodu Dugega otoka.

Tek Božičkov v Zadru Tudi letos bodo v soboto, 16. decembra, ob 16. uri organizirali Zadrski božični tek na razdalji 5 kilometrov, od Puntamike do Adventa, ki ima tudi humanitarno noto. Organizatorji si želijo čim večje udeležbe v tem neobičajnem tekmovanju, na katerem bodo vsi sodelujoči dobili rdeče Božičkove kape.

