Kdaj se prižgejo lučke v šestih slovenskih mestih in druge ideje za decembrske izlete

Kot bi mignil, bodo na naših ulicah spet zasijale praznične luči, s polnih božičnih stojnic pa bo zadišalo po cimetu in klinčkih.

»Oni smo mi« v Ljubljani

Letošnja praznična okrasitev Ljubljane bo nosila naslov Oni smo mi. Sestavljalo jo bo dobrih 50 kilometrov lučk in več kot 850 skulptur. Te bodo večinoma izdelane iz recikliranih elementov preteklih postavitev in delov odsluženih javnih svetilk in druge tehnike. Pod kreacijo se bo znova podpisal Urban Modic. Praznične luči bodo v Ljubljani tradicionalno prižgali v petek pred prvo adventno nedeljo, letos bo to 1. decembra.

Pod kreacijo v Ljubljani se bo znova podpisal Urban Modic. FOTO: Depositphotos

Že dopoldne se bodo na trgih in nabrežjih Ljubljanice odprle sejemske hiške s ponudbo izbranih izdelkov, primernih za bližajoča se obdarovanja (izdelki domače in umetne obrti, dela mladih oblikovalcev, slovenske dobrote in drugo), ter gostinske hiške in stojnice, ki za dober mesec postanejo osrednji družabni oder v glavnem mestu, na različnih prizoriščih pa napovedujejo tudi najrazličnejše dogodke, koncerte in druge prireditve.

Fantazima v Kopru

Koper zadnja leta s svojim pestrim prazničnim programom veliko obiskovalcev privabi tudi v zimskem času. Letos se bo njihova Fantazima začela 2. decembra, s tradicionalnim prižigom praznične osvetlitve mesta na Titovem trgu, odprlo se bo tudi drsališče ob starem mandraču.

Koper bo žarel v tisočerih lučeh. FOTO: Shutterstock

Na odrih se bodo zvrstila številna odmevna glasbena imena, na silvestrovo bo zbrane v koprski Taverni v novo leto popeljal Jan Plestenjak. Mesto bo žarelo v tisočerih lučeh, zaživele bodo hiške s praznično gostinsko ponudbo, zelo raznovrsten bo tudi spremljevalni program za otroke, ki bodo na osrednjem trgu med drugim lahko občudovali naravno novoletno jelko z novimi okraski.

V Kranju okrasitev v verzih

V Kranju bodo praznične luči zasvetile 3. decembra. Kot se za Prešernovo mesto spodobi, bodo rdeča nit okrasitve svetlobni verzi našega največjega pesnika, in sicer Dobro v srcu mislimo, Vsi naj si v roke sežejo ter Kozarce zase vzdignimo, ki bodo spremljali obiskovalce na sprehodu po mestu v decembrskemu vzdušju. Prešernovi verzi bodo ostali prižgani še vse do 8. februarja, slovenskega kulturnega praznika.

Prešernovi verzi bodo v Kranju ostali prižgani še vse do 8. februarja, slovenskega kulturnega praznika. FOTO: Depositphotos

Nepogrešljiv del Prešernega decembra sta tudi novoletni smreki: ena bo krasila Glavni trg, druga bo stala pred Prešernovim gledališčem Kranj. Praznične luči bodo bogatile lesene skulpture v mestu in lesene jaslice v kanjonu Kokre. Tudi vrt gradu Khislstein bo odet v pravljično preobleko. Tam bo Božičkov stol na voljo vsem, ki si želijo nepozabne praznične fotografije. Osvetlitev bo bogatejša kot prejšnja leta, lučke dobivajo poenoteno, hladno belo barvo.

Avtorska glasba Novega mesta

Za prižig lučk v Novem mestu bo 5. decembra poskrbel Miklavž in tudi odprl 300 kvadratnih metrov veliko drsališče na Glavnem trgu, kjer bo poleg kulturnega programa vsak dan adventni sejem z lokalno in praznično kulinariko in gostinsko ponudbo.

V Novem mestu bodo 5. decembra otvorili 300 kvadratnih metrov veliko drsališče na Glavnem trgu. FOTO: Depositephotos

Zabavni program bo v znamenju slovenske avtorske glasbe, predstavile se bodo številne lokalne in regijske kulturne skupine, v tednu med božičem in novim letom pa pridejo v goste najbolj znana imena, med njimi Nina Pušlar, Manouche in Generator, ki bodo zbrane zabavali na silvestrovo.

Veliko panoramsko kolo v Mariboru

Čarobni Maribor bo v decembrskih dneh ponujal veliko prazničnih vsebin na različnih lokacijah v mestnem jedru. Dogajanje se bo začelo že v četrtek, 30. novembra, ko bodo mestne ulice in trgi zažareli v praznični razsvetljavi in bo vrata odprla božična tržnica na Glavnem trgu.

Na Trgu Leona Štuklja bodo stale hišice z gostinsko ponudbo. FOTO: Depositphotos

Tam bo obiskovalce spet navduševalo veliko panoramsko kolo. Na Trgu Leona Štuklja bodo stale hišice z gostinsko ponudbo, ki se jim bodo sredi decembra pridružili koncerti priljubljenih glasbenikov in zadnji dan še veliko silvestrovanje. Svoja vrata bo spet odprlo Vilinsko mesto, praznične utrinke štajerske prestolnice bo mogoče ujeti na fototočkah Čarobne galerije.

Naravi prijazen ognjemet v Murski Soboti

V Murski Soboti vabijo, da skozi interaktivni doživljajski park Expano ob Soboškem jezeru vstopite v srce Pomurja. Vrvež čarobnega decembra v središču mesta se bo začel 5. decembra, ko se bodo ob drsališču v Drevoredu Martina Luthra odprle tudi stojnice s prazničnimi dobrotami.

Veseli december v Murski Soboti. FOTO: Gerenčer Ivan

Številni dogodki se bodo v tem času zvrstili v Gledališču Park, ob koncertih, predstavah, v otroškem, zabavnem in kulturnem programu pa lahko tudi napišete svoje pismo z dobrimi željami in ga oddate v Božičkov nabiralnik. Praznični december se bo končal 31. decembra ob 17. uri s silvestrovanjem za otroke, ob 22. uri pa s silvestrovanjem na prostem v središču mesta, tudi z naravi prijaznim ognjemetom.