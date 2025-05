Znane Slovenke o načrtih za poletje

Lara Medved

Poznamo jo iz oddaj Denar pada in Jutro na Planetu

»Vedno znova me vleče na morje. Tudi zaradi zdravstvenih potreb celotne naše družine. Zaradi več težav z alergijami je za nas vsak dan na morju kot najboljša terapija. Tam ne delamo nič posebnega. Več časa si vzamemo za sprehode in pripravo zdrave hrane. Veliko se pogovarjamo, ob kavici, sladoledu.

Razmišljamo tudi o tem, da bi, če bo mogoče, del leta preživeli na morju. Nas resnično zdravi in nam pomaga. Tako telesu kot našemu notranjemu počutju. To poletje bomo dvakrat za kratek čas pobegnili na Veli Lošinj. Znan je po zeliščih, zdravilni mikroklimi in številnih pohodnih poteh.

Lara Medved FOTO: Planet TV

Prvič bomo šli tja v maju in nato še enkrat v juliju. Obakrat za nekaj dni. Je pa pot za nas zdaj kar izziv. Avto je skoraj premajhen za štiričlansko družino s kužkom, vozičkom, kolesom in še bi lahko naštevala. Sploh si ne predstavljam, kako so naši starši to počeli nekoč, ko so bili avtomobili vsaj pol manjši.

Najbrž so znali bolje zastaviti, kaj je zares pomembno. Še preden se odločimo, za koliko dni iti na dopust, je pomembno in tudi najtežje, kako uravnovesiti delo in počitek v vsakdanjem življenju. To se mi zdi najpomembnejše, sploh ker zaradi mobilnih naprav ves čas nekaj gledamo ali delamo. Zame je že dopust, če nekaj dni ne gledam na telefon.

Rada imam več krajših oddihov. Včasih me že pre­prost enodnevni izlet v domače hribe napolni za nekaj časa. Sicer pa vse živciram s tem, da na počitnicah čisto nič ne načrtujem. Vedno se prepustim. In vedno se tako najbolje izide. Zdaj moram o tem prepričati samo še Blaža (Švaba, op. p.), ker on pa rad, skoraj preveč rad, načrtuje.«

Monika Tavčar

Jutranja sopotnica v oddaji Dobro jutro

»Sem Gorenjka po srcu in duši, ampak priznam, da me na počitnice vedno bolj vleče na morje in v tujino, saj so hribi vsak dan na dosegu roke. Čas ob morju je tisti, ki je zame pravi oddih, ko lahko vsakodnevnim skrbem pomaham izpod slamnika in se prepustim dolgim, brezskrbnim dnem.

Letos me najprej čaka pobeg po širnem morju – začetek julija je rezerviran za jadranje. Med katerimi hrvaškimi otoki bomo tokrat pluli, se še nismo odločili. Jadranje ima res poseben čar: veter v laseh, zvok valov, neskončna modrina, sončni vzhodi in zahodi sredi zaliva, dobra družba … To je zame najboljši in najlepši pobeg od divjega vsakdana.

Monika Tavčar FOTO: Adrian Pregelj/RTV SLO

Računam pa tudi, da bom odkrivala še kakšne zanimive destinacije v Italiji. Poletje je zame najlepši letni čas. Ker tudi praznujem poleti, avgusta, rada rečem, da sem otrok poletja. Vročina me ne moti, lahko bi celo rekla, da mi je poletje pisano na kožo. Uživam v toplih dneh in večerih, ko se življenje upočasni in dobi tisto poletno lahkotnost. To pa je lahko kjerkoli: na morju, v hribih, na potovanjih v tujini …

Kjer pa seveda ne sme manjkati dobra hrana, zato je dopust vedno namen­jen tudi raziskovanju kulinarike. Tisti, ki so z mano že bili na počitnicah, bi najprej rekli, da slovim po tem, da ničesar ne načrtujem vnaprej! Imam pa polno idej, ki jih sproti prilagajam. Rada se prepustim dnevu brez urnika in pričakovanj. Takrat se lahko zgodijo najlepše stvari.«

Tjaša Dugulin

Voditeljica Vizite

»Dopusta ni sicer nikoli preveč, ampak recimo, da sem zadovoljna, če si lahko privoščim vsaj dva daljša oddiha na leto, za kake dva, tri tedne. Brez dvoma grem rada na morje. Vleče me v bolj temperamentne države z dobro kulinariko. Če ni prevroče in ni prevelike gneče, toliko bolj.

Tisti, ki so z mano že šli na dopust, bi me opisali kot nekoga, ki prepusti vso organizacijo partnerju, se samo prikaže na letališču in gre! (Smeh.) Seveda zelo rada vidim glavne znamenitosti, mi je pa v velik užitek tudi brezciljno pohajkovanje po mestih, posedanje ob dobri hrani in pijači, opazovanje ljudi. Da začutim tisti pravi utrip.

Tjaša Dugulin FOTO: Pop TV

Na dopust vedno vzamem preveč prtljage. (Smeh.) Sicer pa je na potovanju najpomembnejši fotoaparat, da ujamem čim več lepih trenutkov, ki jih potem z veseljem še stokrat pogledam in podoživim.«

Suzana Kozel

Voditeljica oddaje Jutro na Planetu

»Morje ali hribi? Težka odločitev in vsako leto huda dilema. Morje je vedno prva izbira, če ostane še kaj prostega časa, pridejo na vrsto tudi vedno čarobni hribi.

Zadnja leta počitnikujemo na nam ljubem Lošinju, ki je zelo razgiban otok in ponuja tudi pohodniške užitke s prečudovitimi pogledi na okoliške otoke in morje, a je treba biti discipliniran in zgodaj vstati, da prideš na vrh hriba še pred poletno pripeko. (Smeh.)

Otro­ka že odštevata do začetka počitnic in komaj čakata prvi skok v morje. Letos se bomo odpravili v Kvarner, v objem prijetno hladnih borovcev, ki jih ponuja zeleni otok Lošinj, potem pa se nadejam še obiska slovenskih hribov, razpeti smo med dvema lokacijama, Roglo in Kranjsko Goro. Moji domači pravijo, da sem na potovanju kot otrok, saj me zanima vsak najmanjši kamen ali znamenitost, ki se znajde na naši poti.

Suzana Kozel FOTO: Planet TV

Hvalež­na sem, da sem videla že lep košček sveta, in to še preden sem postala mama, zato danes stremim predvsem k temu, da se na potovanju umirim, začutim utrip novega kraja, opazujem domačine in se predvsem poskušam izogniti najbolj turističnim točkam. To je popolnoma drugače kot potovanja, preden sem imela otroke, ko smo v desetih dneh z avtom z lahkoto prevozili pot od Slovenije do Gibraltarja. (Smeh.)

Sicer s seboj vedno vzamem sončno kremo, klobuk in nekaj gotovine za primer izpada elektrike, kar se nam je zgodilo med nedavnim potovanjem na Portugalskem, ko je bil Iberski polotok brez električne energije, bankomati so ostali nemi in brez denarja nisi mogel kupiti niti kruha.«