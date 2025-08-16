Zimska središča: poletij ne bodo več zapostavljali

Zimska središča tako pri nas kot na tujem že dolgo niso več osredotočena le na hladnejše mesece, ko narava navrže belo podlago ali pa za to poskrbijo zasneževalne naprave, ampak ponekod poletje predstavlja že velik, če ne že večinskega deleža gostov. Razlogov je več, od tega, da so primorani iskati dodatni zaslužek ob vse večjih stroških pozimi, navade gostov se spreminjajo, saj za mnoge morje ni več edini način preživljanja oddiha, aktivni turizem igra vse večjo vlogo, svoje so dodala tudi električna kolesa, saj to zlasti po hribovitem delu omogoča kolesarjenje tudi tistim z manj moči in kondicije.

Mnogim središčem, ki precej stavijo na poletno sezono, so se zdaj s pospešenimi vlaganji pridružili tudi v Obertauernu, ki velja za enega največjih in najbolj priljubljenih, tudi za slovenske goste. Da niso bili tako motivirani, je razlog tudi v tem, da tam kakšnih večjih težav s snegom nimajo, saj so uradno dokazali, da je to območje z največ zapadlega snega v sezoni.

Kolesarjenje na posebej urejenih stezah še ni mogoče, je pa zato polno drugih poti.

Od 1,1 milijona letnih prenočitev jih je samo kakšnih 100 tisoč v poletnih mesecih, a se bo ta številka nedvomno dvigovala. Vse več turističnih namestitev je in bo namreč na voljo tudi poleti. V petzvedičnem družinskem hotelu Seekarhaus, ki je tokrat prvič odprt vse leto, so se za tak korak odločili tudi zaradi delovne sile. Nekdanja profesionalna deskarka na snegu in udeleženka olimpijskih iger v Torinu leta 2006 Heidi Krings, ki skupaj z drugimi sorodniki vodi hotel, je bila jasna: »Danes je dobre delavce vse težje dobiti in težko nekoga obdržiš, če mu službe ne moreš zagotoviti skozi vse leto, ampak samo za nekaj mesecev. V našem poslu pa je še toliko pomembnejše, da imaš dober, preizkušen kader.« Kako drzna je pravzaprav njihova odločitev, pove tudi podatek, da zaradi investicij in stroškov, ki so specifični za poletne mesece, v prvih letih načrtujejo kar okoli 500 tisoč izgube letno. Ampak turizem je pač tek na dolge proge. To si Kringsovi še kako dobro spoznali.

Vizionarstvo

Turistični raj so začeli graditi kot preprosta kmečka družina. Na začetku so bratje Theodor, Gerhard in Manfred Krings leta 1957 zgradili prvo majhno vlečnico ob jezeru Gruenwaldsee v smučarskem središču Obertauern. Zadnjih 60 let so bolj kot ne strmo rasli in v začetku 90. let kupili posest in stavbo, ki so jo povsem prenovili in nekaj let pozneje odprli petzvezdični hotel. Danes imajo v lasti več sedežnic, restavracije, apartmaje in hotel. Poleg tega družina skrbi za svoja kmetijska zemljišča v Untertauernu in alpska kmetijska posestva v Obertauernu.

Narava tam res ponuja čudovite razglede in dogodivščine.

Nadvse zanimivo zgodbo nam je zaupal 83-letni Manfred, ki je sprva kot profesionalni smučar in nato kot član smučarskih ekip dolga leta delal čez lužo. Tam je v začetku 60. let prvič videl snežni top, za tiste čase nekaj nepredstavljivega, zlasti ker je bilo snega vedno dovolj. Bilo je leta 1965, ko je to tehnično novost pripeljal v Obertauern. »Samo predstavljate si lahko, kako sem bil deležen začudenih pogledov in posmeha, zakaj bi zasneževali območje, kjer je dovolj naravnega snega. Danes bi temu rekli vizionarstvo, saj si smuke brez snežnih naprav danes tudi v Obertauernu ni mogoče več predstavljati, ponekod pa je to že ključnega pomena, da se ohrani smučarska sezona.«

Obertauern z več gorskimi jezeri, ki zaradi nizke gladine vode lahko dosežejo prav prijetne kopalne temperature, je idealna destinacija za pohodništvo in gorsko kolesarjenje, kjer ne bo prav nič posebnega, če si boste prostor delili s kravami in konji, ki se prosto pasejo. Turistični delavci priznavajo, da jim tudi tam birokracija večkrat kravžlja živce in zbija motivacijo, saj se že več let trudijo, da bi uredili posebne bolj adrenalinske gorske steze. Na cilju tako še niso, so pa na dobri poti.