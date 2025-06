Pod Razdrtim, v podnožju Nanosa, se pokrajina hitro spremeni. Nič več kamnite in z gozdom pokrite in precej grobe Notranjske, ampak nežna flišnata Vipavska dolina. Tudi naselja se spremene v starodavne vasice, kjer so strehe krite z rdečo opeko in obtežene s kamenjem, ki jih varuje pred včasih neizprosno burjo. Prav idilična slovenska krajina. Uro hoda po cesti in gozdni poti potrebujemo do njenega vrha iz Goč. Ena izmed takšnih vasi so Goče nekaj kilometrov nad Vipavo. Kopica hiš, ki se stiska okoli župnijske cerkve na manjši uravnavi sredi vinogradov. Takoj nad vasjo se pobočja strmo dvign...