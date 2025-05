Zanigrad: čisto na koncu doline (FOTO)

Na koncu štirinajst kilometrov dolge doline reke Rižane v slovenski Istri se pokrajina hipoma spremeni. Hrastovlje, znamenita vas s še bolj znamenito cerkvico in protiturškim taborom, leži še na rodovitni flišnati podlagi na dnu doline. Takoj za vasjo pa se začne kamniti svet Kraškega roba in Brkinov.

Ko zaškripajo vrata v starodavno cerkvico iz 15. stoletja, se pokaže njena veličina.

Pokrajina ni čisto nič več nežna, gre za razbit kamniti svet ves prerasel z neprehodnim gozdom. Nad Hrastovljami cesta vodi še v zatrep doline do vasi Dol pri Hrastovlju. Zapeljemo se pod mogočnim nasipom železnice, ki iz Kozine vodi proti Kopru in še naprej do gasilskega doma na koncu vasi. Pa tudi do pokopališča, pred katerim je čudovit kal namenjen napajanju živine. Pri gasilskem domu se odcepi prek pobočja proti Zanigradu makadamska cesta. Ni odprta za javni promet, ampak le za lastnike zemljišč v vasi.

Sprehodimo se torej do police, na kateri stoji Zanigrad. Ime je zanimivo, pomeni zadnje naselje v dolini. Danes so od njega ostale le še starodavna cerkvica svetega Štefana in nekaj ruševin. V prekrasnem okolju z razgledom na dolino Rižane se dobesedno zlije z okolico. Na prvi pogled ni nič kaj posebnega. Vse deluje nekoliko miniaturno. Miniaturna cerkev, miniaturni zvonik. Vse kamnito. Še streha je iz kamnitih plošč.

Vzpon v te samotne kraje je pravi balzam za dušo in telo.

Obdana je s kamnitim zidom, znotraj njega je miniaturno pokopališče. Le nekaj grobov, v katerih počivajo prebivalci nekdanje vasi. Ko pa zaškripajo vrata v starodavno cerkvico iz 15. stoletja, se pokaže njena veličina. V njej so freske furlanskih mojstrov izpred šestih stoletij. Zanigrad čisto neupravičeno ostaja v senci bistveno bolj znanih Hrastovelj. Vzpon v te samotne kraje je pravi balzam za dušo in telo.

Cerkvica stoji na robu vasi. Od nje cesta vodi še naprej do nekaj deset metrov oddaljene nekdanje vasi oziroma bolje: do njenih ostankov. Ostale so le ruševine, prebivalci pa so se raztepli po svetu. Nekaj upanja obstaja. Dve hiši sta vzorno obnovljeni kot počitniški hišici. Mimo nekdanje vasi nas planinska pot popelje prek železnice visoko na Kraški rob, od koder se odpre prelep razgled na slovensko morje in zahajajoče sonce.

Napis v glagolici FOTO: Janez Mihovec

Pod Kraškim robom FOTO: Janez Mihovec

V cerkvi so freske furlanskih mojstrov izpred šestih stoletij. FOTO: Janez Mihovec

Srednjeveške freske FOTO: Janez Mihovec