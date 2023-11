Vrnitev na gorsko lepotico

Bjelašnica, z brezčasnim pogledom na Sarajevo, svetovno znano pres­tolnico na meji med orientom in zahodom, je na olimpijskih igrah 1984 gostila alpske smučarske discipline, torej slalom, veleslalom, superveleslalom in smuk.

Z njo je povezan tudi Jure Franko, ki je zablestel s srebrnim odličjem v veleslalomu. Kljub svoji zgodovini je tamkajšnje smučarsko središče v preteklih desetletjih doživelo zaton, zdaj pa, kot kaže, se njegov sloves vrača. Bjelašnica se namreč vzpenja kot biser regije.

S šestsedežnico in pogledom z višine 2067 metrov ponuja 16 kilometrov smučarskih prog, ki jih bodo v prihodnjih letih še povečali. Z več deset milijoni evrov naložb namreč v prihodnosti napovedujejo obsežne izboljšave.

Direktor smučišča Jasmin Mehić je razkril ambiciozne načrte, med drugim povezavo sosednjih planin in gradnjo parka za gorsko kolesarjenje. In zakaj Bjelašnica postaja vse bolj priljubljena med smučarji? Predvsem zaradi cen. Smučarske vozovnice namreč stanejo od 15 do 24 evrov, kar je presenetljivo ugodno v primerjavi z drugimi bližnjimi smučišči.

Bjelašnica se dviga 2067 metrov nad morjem, z bližnjim Igmanom pa tvorita pravi visokogorski dvojec, ki spominja na Alpe. Olimpijska lepotica je s svojimi strmimi in zahtevnimi tereni gostila najtežje smučarske preizkušnje na ZOI '84, pod Igmanom pa tudi danes deluje nordijski smučarski center. Smučišče se v zadnjih letih pospešeno razvija. Število turističnih zmogljivosti hitro raste, novi apartmaji in hoteli dvigujejo raven ponudbe, ki ji sledi tudi smučišče. Lani so dodali novo šestsedežnico, letos pa bodo nočno smuko omogočili tudi na Kolijevki, odlični smučarski progi za začetnike. Izboljšali bodo sistem umetnega zasneževanja in razširili nekaj prog za udobnejšo smuko.

Sezona vse leto

Vendar smučišče še zdaleč ni edini razlog za obisk Bjelašnice. Številne aktivnosti namreč privabljajo turiste vse leto. Za marsikoga je zagotovo nepozabna izkušnja vožnja s terenci, ki popeljejo na atraktiven panoramski izlet po okolici, med drugim do vasice Lukomir, najvišje ležečega naselja v Bos­ni, ki ponuja izjemno slikovito doživetje. Bosanska kava v džezvi? Ja, prosim!

Raj za sodobne nomade.

V bližini so urejene kolesarske poti, pohodniške steze in možnosti za raziskovanje okolice. V toplejših mesecih lahko obiskovalci uživajo v vožnji s terenci ali gorskim kolesom. Generalni menedžer hotela Nomad Mesud Ljuhar zato pravi, da pri njih sezona traja vse leto. V marcu, ki se kaže kot izziv za turistično sezono, načrtujejo posebne ponudbe, ki bodo vključevale sodelovanje z olimpijskim centrom. »Tudi po koncu smučarske sezone pripravljamo številne aktivnosti, ki bodo zanimive za vse ljubitelje gora in športa,« napoveduje.

Sodobni nomadi

Bjelašnica je le 30 minut oddaljena od Sarajeva in 20 minut od letališča. V središču prenovljene gorske lepotice, ki je zasijala v novi luči, stoji tudi prestižni hotel Nomad, baza za ljubitelje gorskih užitkov in vrhunskega udobja. V neposredni bližini je ciljni iztek smučarskih prog, kar gostom omogoča preprost dostop do vseh aktivnosti. Vse sobe zaznamuje sodoben dizajn, ki se zliva z naravo.

Gostje lahko po aktivnem dnevu na smučišču ali raziskovanju okolice uživajo tudi v sproščujočem vzdušju velnesa. Zanimiva je povezava hotela z zgodovino, saj se ime Nomad navezuje na stare čase, od rimskega imperija naprej. Nomadi so se namreč v te gorske doline zatekali pred preganjanjem ali pa so sem prišli zaradi širjenja vere, trgovine ali iz drugih razlogov. Z razvojem turizma in potovalne industrije v svetu v zadnjih 60 letih je človeštvo pravzaprav postalo popotnik, turisti pa sodobni nomadi.