Vonj po sveže pečenem štrudlju bo v nedeljo prevzel Ivančno Gorico

To nedeljo bodo v Ivančni Gorici od 13. do 17. ure pripravili najbolj štrudljast festival v Sloveniji, kot pravijo domačini prav posebnemu festivalu. »Štrudeljfest je nepozabno doživetje pristne domačnosti, tradicije in raznolikih okusov. Dišalo bo po sveže pečenem štrudlju in tradicionalnih slovenskih jedeh. Med več kot 60 različnimi štrudlji boste našli tako klasične jabolčne kot tudi drzne sodobne kombinacije, ki vas bodo popeljale na pravo kulinarično potovanje med tradicijo in sodobnostjo. Obetajo se številne priložnosti za ogled, pokušino, nakup, zabavo in prijetno druženje na podeželju,« so povedali.

Izbirali boste med več kot 60 različnimi štrudlji iz vse Slovenije.

Med barvitimi stojnicami boste lahko poklepetali z lokalnimi pridelovalci in ponudniki domačih pridelkov in izdelkov, opazovali pripravo tradicionalnih jedi, nazdravili z lokalnimi vini, lokalnim pivom, domačimi sokovi ter ostalo ponudbo lokalnih in regionalnih pijač, okušali raznolike sladke in slane dobrote, spoznavali domače obrti, rokodelce, zeliščarje, čebelarje, vinarje, sadjarje, opazovali mojstre tradicionalnih obrti in kulinarike pri delu, uživali v bogatem kulturnem in zabavnem programu ter animaciji za otroke in se družili ob sproščenem vzdušju, kjer bo vsak našel nekaj zase.