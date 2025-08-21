Vikend bo v Izoli v znamenju Ribiškega praznika

Vabljeni v Izolo, kjer boste uživali ob dobri glasbi na kar dveh odrih, okušali izvrstno morsko hrano, poskrbljeno pa bo tudi za najmlajše,« vabijo organizatorji, ki napovedujejo vrsto glasbenih nastopov. »V petek, 22. avgusta, bo ob 19.30 prireditev slovesno odprl Pihalni orkester Izola z mimohodom po Sončnem nabrežju do Velikega trga. Glasbeni program bo potekal na dveh osrednjih prizoriščih: Veliki trg in Lonka od 21.00 do 2.00.«

Glasbeni program bo potekal tudi v nekaterih gostinskih lokalih.

V petek bodo na Lonki nastopili Miran Rudan InDesign, Alfi Nipič ter Etienne & Tempera. Na Velikem trgu bodo nastopili Rudi Bučar in Banda ter Rewind – Vasco Rossi tribute band. V soboto se bodo na Lonki predstavili Primorski fantje, Klapa Sol ter Dej še'n litro. Na Velikem trgu bodo peli in igrali Kingston, Celebrity Stars: Ladies tribute show ter Master mix: Elvis in Adriano. Glasbeni program bo potekal tudi v nekaterih gostinskih lokalih.

Poleg glasbe napovedujejo še plesni program, otroški kotiček z Ribičem Pepetom, adrenalinski zabaviščni park in istrsko tržnico s ponudniki domačih izdelkov. Seveda ne bo manjkala primerna morsko obarvana gostinska ponudba. Oba dneva bo na severnem pomolu potekal še dogodek Pomol pu naše, kot pravijo v Izoli.