Veliki Gatsby v mariborskem podzemlju navdušil (FOTO)

Več kot 400 obiskovalcev je ob glasbi z vinilnih plošč, plesalkah iz zlate dobe, saksofonski spremljavi in penini doživelo edinstven večer, ki označuje preporod nekdaj propadle vinske kleti. Direktorica podjetja Vinag 1847, Maruša Švelc, je v nagovoru poudarila pomen prostora za prihodnost kulturnega in družabnega dogajanja v mestu.

»V to dvorano smo vložili ogromno ljubezni, energije in želimo, da postane srce družabnega Maribora,« je dejala.

V Vinagu so premišljeno poskrbeli za vsak detajl, da so lahko obiskovalci za en večer res odpotovali v drug in bolj glamurozen čas.

Direktorica Maruša Švelc je nagovorila obiskovalce in z vidnim ponosom poudarila preporod Vinaga.

Prenova, vredna več kot 150.000 evrov, obsega novo talno gretje, izboljšano akustiko in dostopnost za gibalno ovirane. Dvorana, ki sprejme do 500 ljudi, bo gostila poslovne dogodke, poroke, koncerte in različne kulturne prireditve. Podporo odprtju so izkazali številni znani Mariborčani, kulturniki in mestni svetniki, ki so z udeležbo podprli vnovično oživljanje vinske dediščine mesta najstarejše trte.

V turizem vlagajo sistematično

Podjetje Vinag 1847 od leta 2018 ponovno obdeluje 50 hektarjev vinogradov, ki jih ima v zakupu od države, pridelajo pa od 100.000 do 150.000 litrov vina na leto, izključno iz lastnega grozdja. V zadnjih letih so med drugim obnovili klet v Košakih, posodobili hladilni sistem, uredili novo vinoteko in trgovino ter odprli bistro v središču mesta. Lani so tako sprejeli 7000 obiskovalcev, letos jih pričakujejo že 10.000.

Plesna skupina Vibe je s koreografijami pričarala prizore, kot jih pomnimo iz romana Veliki Gatsby.

Erik Šrot je mojstrsko dokazal, da je saksofon pravi zapeljivec med glasbili.

V turizem vlagajo sistematično, z vodenji po eni izmed najstarejših kleti, elektronskimi ogledi, dogodki in vse bolj priljubljenimi civilnimi porokami v kleti. Z odprtjo prenovljene dvorane Vinag 1847 ne predstavlja več zgolj vinske blagovne znamke, temveč postaja pomemben akter v mariborskem kulturnem in turističnem prostoru.