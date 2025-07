Vas, ki je lepša kot najlepša slika, a življenje v njej ni enostavno (FOTO)

Pod gorskim grebenom Olševe, na skrajno severozahodnem delu Savinjske doline, leži razpotegnjena gorska vasica Podolševa. Skupaj s Solčavo in tremi vzporednimi ledeniškimi dolinami – Logarsko ter Robanovim in Matkovim kotom, tvori Solčavsko, osupljivo lepo alpsko pokrajino, ki si jo delita gorovji Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe. Tu je vsak pogled v resnici lepši od najlepše razglednice ali fotografije na družabnih omrežjih in obiskovalci imajo občutek, da so se znašli v pravljici. Reči, ki so v dolinah samoumevne, tukaj ne bomo našli. Neuradno je Podolševa naša najvišja vas, saj leži n...