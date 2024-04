Vabimo vas na kuharsko delavnico: biskvit za torto in rulado, ki vedno uspe

Izvedeli boste vse trike in namige, da bo vaš izdelek popolno uspel, in se spoznali tudi z vso opremo, ki še kako olajša delo. Kaj pa namigi, kako te slastne dobrote nadevamo in jih naredimo lepe, da se ne sesedejo, še preden jih postavimo na mizo? Tudi to boste izvedeli v našem studiu, kjer se boste družili z našo odlično avtorico Jasmino Pirnar Krope. Saj veste: popoln biskvit je osnova vsake dobre torte!

Tečaj je primeren za vse, ki radi pečete v domači kuhinji in vam biskvitno testo povzroča preglavice, pa tudi za začetnike.

