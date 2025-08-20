V Zasavju dokazujejo, da so počitnice daleč od morja lahko prav tako zabavne (FOTO)

V vasici pod najvišjim zasavskim hribom Kum so pred leti sklenili, da poletne počitnice niso nujno le večdnevni odklop na morju in praženje na soncu. Bi za spremembo poskusili kaj novega? Kjer morski valovi niso ravno nuja, obenem pa se skozi zabavo in počitnikovanje človek nauči česa novega. Denimo počitnice daleč od vode, a obenem blizu soncu. Sredi gozdov in travnikov, kar je vse prej kot dolgočasno, zlasti za nekoga, ki ne živi na podeželju in ga ne pozna.

Tako se je rodil projekt Urlaub na vasi. »Otrokom smo želeli predvsem popestriti počitnice, jih kaj naučiti in v njih prebuditi ustvarjalnost. Najpomembnejše pa nam je bilo, da preživijo čas brez telefona, računalnika, televizije in drugih elektronskih naprav. S programom želimo vzgajati, da se naučijo spoštovanja, sodelovanja, iznajdljivosti in dela v timu. Zaradi virtualnega sveta se te vrednote izgubljajo. Pomembno je tudi sklepanje novih prijateljstev, saj so lahko nekateri otroci v svojem okolju odrinjeni,« pravi Žan Bregar, vsakoletni soorganizator aktivnih počitnic v hribih.

Z zabavo do znanja

Na Podkumu se udeleženci med počitnicami učijo različnih stvari. Nevsiljivo, skozi zabavo. V sklopu programa ozaveščajo tudi o pomenu narave in ekološkem ravnanju. Podkumske počitnice so namenjene vsem otrokom ne glede na socialni status. Počitnikovanje je brezplačno, veseli pa so vsake pomoči in prostovoljnih prispevkov.

Urlauba se po večini udeležujejo osnovnošolci, ne zavrnejo pa niti predšolskih otrok, a najnižja starostna meja je pet let. Otroci iz višjih razredov osnovne šole lahko napredujejo in se v dogajanje pozneje vključijo kot pomočniki. Glas o počitnicah brez vode je v preteklih letih segel tudi drugam, tako se ga danes udeležujejo tudi otroci iz drugih zasavskih občin in celo iz Sevnice, z Otočca, iz Ljubljane …

Najpomembnejše nam je bilo, da preživijo čas brez telefona in drugih elektronskih naprav.

Vsako leto določijo osrednjo temo, letos je bilo v ospredju praznovanje okrogle desetletnice. »Ves teden smo imeli temo praznovanje, ekipe so se pomerile v najrazličnejših igrah. Med drugim so tekmovali, kdo najhitreje, kdo najlepše zavije darilo in podobno. Na zaključni prireditvi nas je pogostil zagorski župan Matjaž Švagan, za vse je prinesel sladoled. Pripravili pa smo tudi skromne zahvale za vse, ki nas podpirajo,« doda Bregar.

Zamisel so že na samem začetku finančno, z materialom, prostorom, prevozom itn. podprli donatorji, sicer pa za počitnice in nenehno dogajanje skrbi organizacijska ekipa, ki letos šteje že 40 članov. Obiščejo jih različna društva in organizacije, ki sodelujejo pri programu. Letos so prišli Skavti Zagorje, Večgeneracijski center Zagorje ob Savi, društvo kmečkih žena in deklet in Azerbajdžansko društvo s čarodejem. Pa niti počitnikarji niso mirovali, obiskali so PGD Padež ter se preizkusili na pravih gasilskih vajah.

Notranji prostor

Večina dejavnosti poteka na prostem, a se zaradi vremena načrti kdaj skazijo, zato si želijo lastni prostor. Tudi da bi poleg poletnega lahko organizirali še zimski Urlaub. A v vasi žal nimajo tako velikega prostora, v katerem bi se lahko v mrzlem vremenu izvajal program za toliko počitnikarjev, ki imajo seveda različne želje. Kljub temu jim ni dolgčas. Urlaub se namreč vseskozi spreminja in ga redno nadgrajujejo, zadnja leta pa se zavoljo lažje organizacije pri delu in igrah razdelijo na skupine.

40 ČLANOV že šteje organizacijska ekipa.

Zjutraj se zberejo, pozno popoldne se vrnejo domov, kljub idejam in željam nepretrgano bivanje na vasi s prenočevanjem pa za zdaj še ni mogoče. Organizator jim vsak dan zagotovi prevoz, malico in kosilo. Program je tudi oblika počitniškega varstva otrok, vsi pa se na Urlaubu počutijo dobro in so zadovoljni. Kaj pa je ključno? »Poskušamo biti čim bolj nevtralni in vključevati vse generacije. Delamo na tem, da povezujemo in skrbimo za dober zgled voditeljske ekipe. Veseli smo, da se otroci radi vračajo in prihajajo tudi novi,« sklene Bregar.

Otroci prihajajo tudi od drugod, ne le iz Zasavja. FOTO: Arhiv Urlaub na vasi

Kdo pravi, da mora biti počitniška voda slana? FOTO: Arhiv Urlaub na vasi

Bodoči gasilci? FOTO: Arhiv Urlaub na vasi