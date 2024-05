V tem slovenskem kraju so fosilni ostanki pramorja, celo zobje morskih psov

V Vačah, blizu katerih leži tudi geološko središče Slovenije, se je pred približno 13 milijoni let pretakalo morje, imenovano Paratetida. V tem morju je mrgolelo življenja, kar vemo zato, ker so se vse do danes ohranili zelo redki sledovi školjk. Ostanki fosilne morske obale v Vačah niso le najlepši v Sloveniji, ampak tudi eni izmed najlepših na svetu. Že samo zaradi tega razloga se je torej vredno odpraviti v te slovenske kraje.

