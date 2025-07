V Senožečah odprli Muzej tovorništva in prevozništva

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je v soboto v Senožečah odprla Muzej tovorništva in prevozništva. S tem se po navedbah ministrstva zaključuje ena najpomembnejših kulturnih naložb v Občini Divača v zadnjem desetletju in pol.

»Srednjeveška mitnica je bila pred dvema letoma bolj ali manj ruševina, danes pa tukaj stoji obnovljen objekt, ki nosi z novim muzejem zgodbo o preteklosti teh krajev, naše bogate in multikulturne zgodovine ter prihodnosti,« je povedala ministrica. Neverjeten odziv in množica obiskovalcev na odprtju po njenih besedah kažeta pomen mitnice, ki je dolga desetletja samevala, ter vizijo in odločenost skupnosti, da se jo oživi.

Zapela je Nuška Drašček.

Obnova se je začela marca 2024, stala je 2,9 milijona evrov.

Po besedah županje Divače Alenke Štrucl Dovgan je mitnica v Senožečah postala muzej in simbol ponosa celotnega kraja. »Skupnost je dobila nazaj prostor, ki jo je dolga leta bremenil kot opomin, zdaj pa sije kot prostor zgodb, srečevanj in prihodnosti. To ni le arhitekturna prenova, temveč globoka preobrazba. Veselje krajanov, da je ta dolgo zapuščena stavba znova živa, je iskreno in zasluženo,« je na odprtju povedala županja.

Slavnostno odprtje muzeja je spremljal bogat kulturni program. Osrednji umetniški poudarek večera je bil monolog tovornika, ki je z ubeseditvijo tovornikovega doživljanja sebe in sveta povezal zgodovino in sodobnost. V vlogi tovornika je nastopil igralec Blaž Valič. Nastopili so še Otroški pevski zbor Senožeče, Mešani pevski zbor Senožeče, Nuška Drašček, Počeni škafi, Izidor Erazem Grafenauer z zasedbo in mlada pianistka Tinkara Teinović.

Vsebine so obogatene z digitalnimi orodji in didaktičnimi igrami.

Muzej tovorništva in prevozništva z inovativno razstavo predstavlja gospodarski panogi tovorništva in prevozništva na Slovenskem. Vsebine so obogatene z digitalnimi orodji in didaktičnimi igrami, s čimer se je obiskovalcem ponudila doživljajska in vključujoča izkušnja. Obenem so v okviru projekta poleg muzejske razstave ustvarili dva nova turistična produkta: Senožeški gozdovi in gozdna učna pot Djestence ter mavzoleja senožeških rodbin Garzarolli in Dejak pri župnijski cerkvi.

V Kotlarjevi hiši, ki stoji tik ob muzeju, bo zaživela muzejska kavarna s slaščičarno. V njej bodo obiskovalci lahko uživali v lokalni kulinariki. V muzeju bo že jeseni 2025 zaživel cikel dogodkov Muzejski večeri, ki bo obsegal predavanja, pogovore z domačini, predstavitve knjig in druge kulturne vsebine.