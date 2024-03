V baročnem oltarju kip svete Marije

Širna Ljubljanska kotlina ob reki Savi je rodovitna dežela. V njej je nastala kopica naselij. Na njenem obrobju so vasi zrasle na svetu, ki se dviga v mogočno gmoto Krvavca, ravnina pa je ostala njivam in travnikom.

Že v 12. stoletju so na manjši vzpetini nad Adergasom plemiči Herrn von Frauenstein zgradili grad. Šlo je za osrednji stolp, palacij, obdan z obzidjem, kjer je na vsakem vogalu stal po en kamnit stolp. Ob potoku pod gradom so nune dominikanke že stoletje kasneje zgradile ženski samostan. Ne grad in ne samostan nista vzdržala pritiska turških vpadov, leta 1471 so oba oplenili Turki. Zadnjega grajskega gospodarja so ujeli in ubili, plemiški rod je izumrl. Enako se je zgodilo samostanu. Grad Kamen oziroma Frauenstein so okoliški kmetje spremenili v protiturški tabor, samostan pa za silo obnovili.

Notranjost samostanske cerkve FOTO: Janez Mihovec

Velika sprememba je sledila v 18. stoletju, ko je zunanja nevarnost minila. Samostan so pozidali tako rekoč na novo in nastala je današnja impozantna zgradba. Nune v samostanu ne žive več, župnija pa je ostala. Protiturški tabor ni več služil ničemur, zato so njegovo zidovje uporabili za gradnjo samostana. Od gradu so ostali le temelji, o njegovi zgodovini nas pouči informativna tabla.

Adergas FOTO: Janez Mihovec

Samostan v Adergasu ima nenavadno, čisto nič slovensko ime. Ime naselja, do katerega lahko pridemo tudi s kolesom iz bližnjih Cerkelj ali pa Šenčurja, izhaja iz srednjeveške nemščine, izvor pa kljub vsemu ni čisto jasen. Po eni izmed teorij ga lahko iščemo v 'An der Gasse', to je 'na ulici', ki indicira na nekdanjo in sedanjo rodovitnost ter bogastvo teh krajev, po drugi pa na 'An der Grass' glede na bližnjo vas Trate, to je na zelene travnike.

Ostanki gradu Kamen FOTO: Janez Mihovec

Današnja župnijska cerkev Marijinega oznanjenja je del nekdanjega samostana in je eden najlepših spomenikov slovenske baročne umetnosti. V baročnem oltarju najdemo še eno prav posebno zanimivost: tisočletje star romanski kip svete Marije, darilo oglejskih patriarhov. Danes pravzaprav vidimo le njen obraz, saj je preostali del kipa oblečen, oblačilo pa menjajo ob cerkvenih praznikih.

Potep po Ljubljanski kotlini pod mogočno gmoto Krvavca je potep po rodovitni krajini, obdani z gorami in obsijani s soncem.