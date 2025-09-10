Tri dni so praznovali 30-letnico Hotela Plesnik (FOTO)

Da ima rodbina Plesnik z več kot 500-letno tradicijo nedvomno najpomembnejšo vlogo v zgodovini Solčavskega in še posebno v Logarski dolini, je končno zapisano v kronologiji dogodkov vse od 13. stoletja, ko je nastala prva pašna pot iz smeri Koroške, začetkov planinstva v 19. stoletju, izgradnje prvih prenočišč za planince na domačiji Plesnik v letu 1872, prve ceste v dolino leta 1930 in obdobja tragične druge svetovne vojne do odprtja novega butičnega hotela Plesnik leta 1995.

Ob največji kmetiji Logar in prvi gostilni Plesnikovih je nanizana neprecenljiva zgodba nastanka ledeniške doline pod Kamniško-Savinjskimi Alpami, od leta 1987 razglašenega območja naravnih vrednot za Naturo 2000. Tu v dolini Logarski, ki jo opeva 30 let stara viža o lepotah ene naših najlepših gorskih dolin, skupine Happy Band, takrat glasbenih mladcev z vodjo Francijem Podbrežnikom - Solčavskim, obstaja tudi še zelo živa, 30-letna zgodba o novo odprtem hotelskem biseru pod slapom Palenk. Kakšno naključje, prav Podbrežnik je bil na jubilejnem dogodku 150 let turizma v Savinjskih Alpah in ob 30-letnici Hotela Plesnik minuli konec tedna ob graciozni voditeljici Lorelli Flego pravi poetični moderator, ki je povezal praznični zgodbi s temeljitim poznavanjem tega gorskega sveta in mlajše zgodovine. Gostitelji, Plesnikovi, so pritegnili množico 200 gostov, ki so se nastanili v sobah od Solčave do Logarske doline ob tridnevnem praznovanju obeh obletnic.

Po sprejemu in večerji dobrodošlice so predvajali dokumentarec z izjavami domačinov, nekaterih gostov in lastnice hotela Martine Plesnik. Ta je ob projekciji med drugim dejala: »Zgodovino in zgodbo mojega doma Logarske doline naj nadaljujejo rodbina, ljudje, ki imajo ta svet, to grudo, zapisano v svoji krvi.«

Vsem zbranim in drugim, zaslužnim za ohranjanje Logarske doline, so izrekli posebno, malce ganljivo zahvalo. Martini, bratu Darku Plesniku, sestrama Dragici Plesnik ter Marjani Plesnik - Cvetko so otroci izročili čudovite šopke. Dokumentarni film o zgodovini gorništva in razvoju turizma v Logarski skozi oči poznavalcev so si ogledali tudi posebni gostje, pravnuki pionirjev gorništva in turizma v Savinjskih Alpah, potomci prof. Frana Kocbeka, dr. Johannesa Frischaufa in Janeza Piskernika (Plesnikovi), pa Violeta Bulc, nekdanja evropska komisarka za promet: »Na moje prijetno presenečenje so tukaj vznikale številne strateške in prebojne ideje. Tukaj so se ljudje lahko res sprostili, se povezali s seboj in z vsemi primarnimi silami, ki tukaj še zelo prosto delujejo. Voda, gore, gozdovi, dolina in ta energija miru nam dovoljujejo, da gremo zelo globoko vase in potegnemo ven vse tiste navdihe in skrite ideje, ki so močno povezane z našo lastno avtentičnostjo.«

Vrhunec večera je bilo Plesnikovo darilo vdanim gostom ter družinskim in poslovnim prijateljem, ki so v vsem obdobju od izgradnje do danes ostali zvesti hotelu ter širši družini in dolini – nepozabni glasbeni šov! Igral in zapel je tamburaški orkester Loče (Latschach) iz Avstrije.

V družbi Solčavskih pastirjev, ki so bili prvi gorski vodniki v Savinjskih planinah, tudi Dejan Ikovic - Bushi in pevec Filip Matk iz Knežjega. Zatem pa nepozabno citranje s pesmijo sester Karmen Kos in Neli Zidar Kos iz Savinjske doline. Celotno dogajanje sta povezovala v zgodbe in zgodovino Solčavskega Franci Podbrežnik Solčavski in Lorella Flego, tudi ko sta napovedala vrhunska solista Rudija Šantla in Mojco Bitenc Križaj kot vrhunec prvega večera.

V sobotnem popoldnevu se je skupina planincev simbolično povzpela do Frischaufovega doma in Turskega žleba nad Okrešljem, velika večina gostov pa je izkoristila pastirsko vodstvo Jerneja Slapnika - Nejca ter Ikovica, ki sta s še živimi zgodbami popeljala goste po znamenitih lokacijah iz Plesta do spomenika velikanov Frischaufa in Kocbeka pri planinskem domu PD Celje. Pri bronastem dvojnem spomeniku so obudili še zelo žive zgodbe o prizadevanju obeh za slovensko prvobitnost ter pravico do domačega jezika in ozemlja.

Zvečer so gostom hotela predstavili novo jubilejno izdajo knjige velikega formata Plesnik est.1426 – Povesti s plesti, ki so jo nato prejeli vsi navzoči. Prvi izvod so namenili osrednji gostiteljici Martini Plesnik z zahvalo za vse, kar je storila, da se ohrani spomin in poveže družina za prihodnji čas.

Nato so gostje v hotelu uživali v odlični postrežbi z novimi degustacijskimi meniji in gastronomijo restavracije, nagrajene z zeleno Michelinovo zvezdico za trajnostno kulinariko tokratne ekipe Janeza Bratovža in Toma Čoparja ter izbranih slovenskih vinarjev. V takšnem razpoloženju je sledil koncert evropskega prijateljstva s plesom in še novimi gosti; zapeli so Miloš Maleševič, Rudi Šantl, Domen Križaj s soprogo Mojco Bitenc Križaj ter Trio Vivera; Matjaž Robavs, Aljaž Farasin in Rok Ferenčak. Vsi tudi z izborom svetovnih uspešnic in opernih napevov.

Hotel je slavil in Logarska dolina ostaja v srcih domačinov in množice Slovencev na visokem prvem mestu, kot jo opeva pesem: »Dolina z močjo uroka vabi tvoj pogled, popelje ga v Kot in strmo dvigne tja v gorski svet.«