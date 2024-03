Trdinov vrh: priljubljen dolenjski vrh, idealen za družinski izlet

Slovenija se ponaša s številnimi gorami in hribi, na katere se je vredno povzpeti. Tudi dolenjska regija, ki je sicer bolj ravninska, ponuja možnosti za tovrstne izlete. Ena najbolj priljubljenih pohodniških točk je Trdinov vrh (1178 m), ki velja za najvišji vrh pogorja Gorjanci in leži na meji s Hrvaško, zato je priljubljen cilj tako slovenskih kot hrvaških pohodnikov.

Na vrhu razgledna plošča, pogled pa seže do Julijcev in Kamniško-Savinskih Alp

Sam vrh, ki so ga Slovenci leta 1922 poimenovali po našem pisatelju in zgodovinarju Janezu Trdini, je dejansko na hrvaški strani in ga označuje visok betonski razgledni stolp. Na Trdinovem vrhu stojita tudi dve cerkvi; na hrvaški strani je cerkev sv. Elije, na slovenski pa cerkev sv. Jere, od katere so ostale predvsem ruševine. Na slovenski strani je tudi vojašnica, ki je od leta 1991 pod okriljem Slovenske vojske.

Ker je vrh obdan z gozdom, je razgled na okolico nekoliko okrnjen, vseeno pa je ob jasnem vremenu možno videti del Julijcev in Kamniško-Savinjskih Alp. Na vrhu je tudi razgledna plošča z vpisno skrinjico z žigom, postavljeni pa so tudi oddajniki, ki jih je možno videti že iz doline. Pod Trdinovim vrhom, vzhodno od sv. Miklavža, je izvir potoka Pendirjevka.

Gorjanci, del katerih je tudi Trdinov vrh, so sicer znano dolenjsko pogorje, ki se razteza tudi daleč na hrvaško stran. Državna meja poteka med naselji Gabrje in Cerov Log na slovenski ter Rajakovići na hrvaški strani. Po Gorjancih se razprostirajo prostrani bukovi gozdovi, na Ravni gori in Trdinovemu vrhu pa sta tudi ohranjena pragozdna ostanka. Ker se po pobočjih pogorja vijejo številni vodni izviri, Gorjanci predstavljajo pomemben vodni rezervoar za celotno novomeško kotlino. Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.