To je čudovita planina, obdana z nepreglednimi gozdovi (FOTO)

Pokljuka je velika planota, ki se razprostira ob jugovzhodnem robu Julijskih Alp. Največ obiskovalcev najdemo v širnih gozdovih okoli Rudnega polja in na vencu gora nad Planoto med Tošcem in Debelo pečjo. Pa je Pokljuka precej več kot to. Gobarji najdejo svoj raj v gozdovih nad vasjo Krnica v Občini Gorje. Sprehodimo se skozi vas do precej velikega parkirišča, od koder markirana pot vodi skozi Pokljuško sotesko, mi pa se usmerimo po markiranem kolovozu desno od soteske. Kolovoz nas vodi mimo nekaj manjših planin in nekdanjih kmetij. Precej časa pot vodi v klanec, nato pa se na planoti poravna.

Kot potencialno arheološko najdišče so jo v 90. letih obiskali arheologi.

Ves čas sledimo markirani poti, včasih je kar precej težav z orientacijo. Na planoti poteka sečnja, in ko izginejo markacije na deblih, je včasih kar težko najti nadaljevanje. Vmes prečkamo še več gozdnih poti in kolovozov, tako da je treba ves čas biti pozoren. Pot je tako gori, doli in naokoli.

Po treh urah in pol vzpona smo končno na planini na višini 1550 metrov. Nad njo se dviga 2014 metrov visoka Debela peč, a je do nje še skoraj dve uri hoda. Planina Klek je pravo presenečenje. To ni mala jasa sredi gozdov, ampak obsežna planina, razdeljena na dva dela. Na Zgornjem Kleku, kjer je planinski dom in nekaj gospodarskih poslopij, gospodari podhomska srenja, na precej nižji planini Spodnji Klek pa pasejo živino z Blejske Dobrave. Letos so bili predvsem konji, ki so se zbirali okoli kala za napajanje.

V devetdesetih letih so ta kraj kot potencialno arheološko najdišče obiskali arheologi. Planina je namreč prastara. Obljudena je bila že v rimskem času, pozni antiki in zgodnjem srednjem veku. V plasteh z odlomki zgodnjesrednjeveške lončevine je bila odkrita železova ruda, ki ima po svoji značilni obliki ime bobovec. Na planini so dolga stoletja rudarili. Železove rude, plavžev in oglarskih kop že vrsto stoletij ni več. Ostala pa je razsežna planina, na dveh nivojih obdana z nepreglednimi gozdovi, nad katero se dviga pogosto obiskovana gora Debela peč. S planine Klek jo vidimo v čisto drugačni perspektivi.

Planinski dom FOTO: Janez Mihovec

Zgornji Klek FOTO: Janez Mihovec

Pogled na Debelo peč FOTO: Janez Mihovec