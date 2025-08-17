Stari kozolec sta Mirko in Albina spremenila v apartma (FOTO)

V občini Šentjur je Prevorje ena tistih krajevnih skupnosti, kjer še danes najdete stare kozjanske hiše, krite s slamo, in tipične kozjanske kozolce pa tudi stare kmečke pripomočke in orodje za delo na kmetiji. V kraju še vedno ohranjajo domače obrti, kot so pletarstvo ter razna ročna dela, le mlinarstvo ob potoku Bistrica je žal izumrlo.

Prevorje pa skriva še eno skrivnost, tod je nekoč rajžal Franc Guzej, bolj poznan kot razbojnik Guzaj ali kozjanski Robin Hood, ki je jemal bogatim in dajal revnim. Ker se je orožnikom, ki so ga želeli ujeti, vselej spretno izmuznil, še danes to njegovo zgodbo obujajo na Šentjurjevem, kjer za njegovo iskanje oziroma najdbo razpisujejo denarno nagrado. Prevorje pa je znano tudi po podeželskem turizmu, popotniki lahko prespijo v idilični naravi ali na seniku, jezdijo konje in se spoznavajo z drugimi domačimi živalmi.

Zakonca Pajek s sinom in štirinožnim prijateljem FOTO: Kvirina Martina Zupanc

Domačina, zakonca Mirko in Albina Pajek, obožujeta naravo in zato ne preseneča, da sta se odločila odkupiti stari kozolec na tradicionalni kozjanski domačiji, ga prenoviti in ponuditi v oddajo turistom, ki jih pot zanese na Kozjansko. V njem sta uredila apartma in ga poimenovala Pajek.

»Vse se je začelo leta 2021. Že dolgo sem si želel, da bi na Prevorju zaživel kmečki turizem, vendar ideja ni nikoli povsem zaživela. Nato sva se odločila obnoviti star, razpadajoč kozolec, ki sva ga kupila, ker so ga želeli preurediti v avtomehanično delavnico. Nak, sva rekla, tu v neokrnjeni naravi, med jeleni in domačimi kokoškami ne bova gledala odsluženih avtomobilov, ki sem ne spadajo. Šla sva do lastnice in se dogovorila za odkup,« pripovedujeta Mirko in Albina, ki sta se nato s fotografijami obnove, ki sta jo zasnovala sama, odpravila na občino, da bi uredila vse potrebne papirje in soglasja.

Albina Pajek pričaka goste s suhomesnimi dobrotami. FOTO: Matic Javornik

Našla sta izkušene delavce, ki znajo obdelovati stare lesene konstrukcije.

Prenovila tudi 200 let staro hiško

»Uradnica nama je rekla, da nama samo čestita, če nama bo to uspelo. In je uspelo, že po štirinajstih dneh sva imela uporabno dovoljenje v rokah,« pove Mirko. Pravi, da sta imela srečo, da sta našla izkušene delavce, ki znajo obdelovati stare lesene konstrukcije. Po dobrem letu obnove, pred slabimi tremi leti, sta v apartma, v katerem se sodobnost prepleta s tradicijo, nastanila prve goste.

Prenove ni bil deležen le kozolec, temveč tudi okoli 200 let stara hiška ob njem, ki sta jo preuredila v slogu starih kozjanskih domačij.

Mirko Pajek rad ponudi domač jabolčni sok. FOTO: Matic Javornik

»Posebno pozornost sva namenila kozjanskim križem – elementom, ki so tipični za stare kozolce in ograje,« povesta zakonca, ki večinoma gostita tuje goste, iz Hrvaške, Francije, Nemčije, Nizozemske, Češke, Poljske, tudi Litovci in Azerbajdžanci so že zašli na Kozjansko in celo turisti iz Savdske Arabije in Bangladeša. Večina najame apartma za najmanj tri dni, veliko jih ostane pet, tudi do 14 dni, od tu pa raziskujejo druge kotičke po Sloveniji. Pajkova jim ne nudita le prijetnega oddiha v neokrnjeni naravi, pač pa tudi hrano, če to želijo. Ponudba je sicer omejena, a se potrudita, da od lokalnih kmetov odkupita med in mleko in še kaj. Vedno je gostom na voljo domač jabolčni sok. Se je že zgodilo, da sta pripravila tudi kosilo. »Gostje imajo že v bližnji okolici veliko zanimivih destinacij za raziskovanje. Povzpnejo se lahko na Stolp ljubezni, obiščejo Kozjanski park in grad Podsreda, Terme Olimia, Slivniško jezero ali se odpravijo po Guzejevi poti,« našteva Albina, ki goste pričaka s pladnjem dobrodošlice, na katerem so tudi suhomesne dobrote.