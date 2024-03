Namig za izlet: nad Poljansko dolino je slikovita srednjeveška cerkvica (FOTO)

Pred petimi stoletji je po Primorski in Gorenjski hodil zanimiv možak. Pravili so mu Jernej iz Loke in kot nadarjen slikar samouk je poslikal s freskami celo kopico podeželskih cerkva. Številne od njih skupaj z njegovimi deli so se ohranile do današnjih dni in ena takih stoji na Lovrenški gori nad Poljansko dolino.

Freske Jerneja iz Loke FOTO: Janez Mihovec

Zapeljemo se skozi srednjeveško mesto Škofja Loka v Poljansko dolino. V vasici Zminec parkiramo in se odpravimo v pobočje Lovrenške gore, približno tristo višinskih metrov višje. Na Lovrenško goro vodi več poti. Lahko izberemo tisto ob cesti, ki prek prevala vodi v vas Breznica pod Lubnikom, ali pa se odpravimo po gozdni poti. V obeh primerih nas popelje do sedla pod Lovrenško goro, kjer se v mežnariji da dobiti ključ cerkvice.

Cerkvice niso postavili na najvišji točki, greben je namreč tako ozek, da ni prav nobenega prostora.

S sedla potrebujemo še deset minut, da se po grebenu prek travnikov in gozdov sprehodimo do cerkvice, ki stoji na višini 580 metrov. Cerkvica, posvečena svetemu Lovrencu, je s konca 15. stoletja, v naslednjem stoletju pa jo je poslikal Jernej iz Loke. Še danes je na stenah cerkvene ladje ohranjenih precej njegovih fresk. Cerkev je v osnovi gotska, v naslednjih stoletjih so jo predelali v baročnem stilu, prav tako tudi notranjo opremo in takšna je ostala do današnjih dni. Ob njej stoji še vpisna knjiga, običajno pa tudi steklenica s kozarcem, da si človek priveže dušo.

Cerkev je v osnovi gotska, v naslednjih stoletjih so jo predelali v baročnem stilu. FOTO: Janez Mihovec

Cerkvica ni najvišji vrh vzpetine. Vedno ožji greben nas vodi še naprej do 611 metrov visoke neizrazite vzpetine kakih deset minut proč. Nič čudnega ni, da cerkvice niso postavili na najvišji točki. Greben je namreč tako ozek, da ni prav nobenega prostora.

V dolino se ni treba vračati po isti poti. Krožna pot po gozdni poti nas po južnih pobočjih pripelje spet nazaj v Zminec.

Razgled na Poljansko dolino FOTO: Janez Mihovec

Pot na Lovrenško goro je pot po slovenskem podeželju. Z vrha ni kaj posebnega razgleda, saj je ta pokrit z gozdom. Na poti prečkamo več travnikov in z njih se odpre razgled po Poljanski dolini in vaseh pod Lubnikom, na ene najlepših krajev slovenskega podeželja.