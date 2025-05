Sprehodite se skozi več kot 900 let zgodovine

Mesto kontrastov, kjer se spletajo baročna arhitektura in moderni dizajn, živahni mestni utrip in barviti parki. Ne glede na to, ali iščete kulturno obogatitev, kulinarično razvajanje, sproščen oddih ali vas navdušuje nakupovanje, Gradec vselej pozitivno preseneti. Lepote in kulturnozgodovinsko pomembnost drugega največjega avstrijskega mesta so opazili tudi pri Unescu, zato so ga leta 1999 uvrstili na seznam svetovne kulturne dediščine.

Čeprav je grad majhen, si je priboril mesto v Guinnessovi knjigi rekordov kot najmočnejša utrdba vseh časov.

Mesto, ki ima več kot 900 let živahne zgodovine, ima temu primerno tudi arhitekturo, ki so jo z nekaterimi vložki poživili ob evropski prestolnici kulture pred dobrima dvema desetletjema. Med njimi izstopata plavajoči otok na reki Muri in Kunsthaus oziroma hiša umetnosti. Redkokje na svetu danes najdete izredne arhitekture vseh umetnostnih slogov tako tesno skupaj; srednjeveške stavbe in novodobna umetnost so v Gradcu namreč našle popolno simbiozo.

Po marsičem se Gradec lahko primerja z našo prestolnico. Denimo z gradom na mestnem griču, a s to razliko, da bo treba na 123 metrov visoko vzpetino vsekakor peš, saj je vožnja do gradiča (čeprav cesta je) prepovedana. Gre tudi po precej strmih 260 stopnicah s Schlossbergplatza, najlažje pa gre z vzpenjačo ali dvigalom. Ob večjem navalu turistov se zgodi, da se pred vzpenjačo ali dvigalom vije dolga kolona ljudi, zato je sprehod na grajski grič pravšnja izbira. Ne bo vzelo veliko časa, manj kot deset minut zmerne hoje.

Plavajoči otok z mostom je še ena posebnost Gradca. FOTO: Mitja Felc

Mali grad, ki je že pred tisočletjem stal na skalni polici, je pravzaprav zaslužen za današnje ime mesta. Iz samostalnika gradec oziroma mali grad je pozneje nastalo nemško poimenovanje Graz. Toda čeprav je grad res majhen, si je zaradi uspešne obrambe pred raznimi napadi priboril mesto v Guinnessovi knjigi rekordov kot najmočnejša utrdba vseh časov.

Obratna kazalca

Še en svetovni fenomen stoji na vrhu griča, stolp z uro. Pogled na velika urna kazalca da kaj hitro vedeti, da se nekaj ne ujema z običajno uro. Veliki in mali kazalec sta namreč postavljena ravno obratno, kot je običajno. Tudi za to nenavadnost imajo zgodovinarji odgovor. Nekoč, ko čas v življenju posameznika še ni igral tako pomembne vloge, je imela ura le en veliki kazalec. Ko pa so spoznali, da to ne bo dovolj za natančnejšo časovno orientacijo, so sklenili, da mora ura prikazovati tudi minute. A ker je bil veliki kazalec že »zaseden«, so enostavno dodali le malega. Veliki in mali urni kazalec sta še danes zamenjana, zato imamo občutek, da ura kaže napačen čas. Vendar ga ne, le prebrati ga je treba pravilno. Ali kot se pošalijo nekateri, vsaj dvakrat na dan kaže povsem natančen čas.

Kulinarika Gradec velja tudi za gastronomsko središče regije. Po žilah domačinov se pretaka bučno olje, ki je ena od prepoznavnejših sestavin štajerske kuhinje. Prepoznavni so tudi po raznih mesnih specialitetah in jabolčnih sladicah, začenši s štrudljem. V številnih restavracijah in vinskih kleteh boste lahko okušali lokalne dobrote ter uživali v vrhunskih štajerskih vinih.

Masovni turizem, ki je zastrupil že marsikatero mesto, Gradcu ne preti, tudi zato, ker še vedno stavijo na domačnost in družinske hotele. Prav ti skrbijo za lokalno tradicijo in družinske zgodbe, ki se prenašajo iz generacije v generacijo. Tudi zato turisti, ki iščejo pristno in avtentično doživetje, to v Gradcu tudi dobijo.

Pri ohranjanju lokalne dediščine in privabljanju turistov igrajo pomembno vlogo tudi kulturne prireditve in festivali. Teh pa bo v Gradcu, zlasti v prihajajočih poletnih mesecih, res pestra izbira.