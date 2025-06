Spoznajte dva zaveznika športnih navdušencev

Na dopust vedno vzamete s seboj kolo in/ali športne copate? Si ne predstavljate počitnic brez vodnih in drugih športov? Potem vam gotovo tudi boleče mišice in poškodbe kože zaradi drgnjenja niso tuje.

Zloglasni »muskelfiber«

Zapoznela mišična bolečina oz. delayed onset muscle soreness (DOMS), pogovorno »muskelfiber«, se pojavi nekaj ur, lahko tudi dan po vadbi in je posledica mikropoškodb mišičnih vlaken.

Preprečite oziroma omilite ga lahko z vadbo, prilagojeno svoji pripravljenosti, hidracijo in s pospešitvijo prekrvitve v mišicah z masažo, knajpanjem ali hladilnim gelom.

Boleče odrgnine kože med stegni, pod pazduhami …

Odrgnine kože se pojavijo zlasti na notranji strani stegen, pod pazduhami, na prsnih bradavicah, pri kolesarjenju pa tudi na zadnjici. Nastanejo zaradi kombinacije vlage (potenje, voda) in trenja kože ob kožo ali kože ob oblačilo.

Včasih je za boleče odrgnine med stegni dovolj že sprehod v kratkih hlačah ali krilu. Tudi pri otrocih pa so pogoste boleče odrgnine pod pazduhama in na prsnih bradavicah zaradi drgnjenja kože ob UV-zaščitno majico.

Vendar te neprijetnosti lahko preprečite. Kako?

Zaveznika vseh športnih navdušencev

Abena Active Gel FOTO: Abena

ABENA Active gel je hladilni gel danskega izvora, ki zaradi kombinacije vode in eteričnih olj poprove mete, evkaliptusa in mentola najprej poskrbi za občutek hlajenja, nato pa za blago segrevanje. S pospešitvijo prekrvitve hitro in učinkovito odpravi bolečine, preprečuje krče in spodbudi regeneracijo utrujenih mišic. Uporablja se lahko tako pred in med aktivnostjo kot po njej. Preprosto se nanese in ne masti kože.

Abena Skincare Ointment FOTO: Abena

Neprijetne odrgnine kože pa boste preprečili z mazilom za nego ABENA Skincare Ointment. To vsebuje 41 % maščob in zaščitne sestavine glicerin, alantoin in bisabolol. Na koži ustvari mehanski zaščitni sloj, s čimer se zmanjša trenje, obenem pa ne ovira naravnih funkcij kože. Mazilo, ki podpira hitro regeneracijo kože, se nanese na čisto in suho kožo in je primerno za uporabo le pri suhi in blagi površinski poškodbi kože.

Aktivni tudi na počitnicah

Poskrbite, da bosta del vaše počitniške malhe tudi izdelka nordijske kakovosti in zaveznika športnih navdušencev. Za dopust brez neprijetnih odrgnin kože in bolečih mišic.

Naročnik oglasne vsebine je podjetje Abena Helpi.