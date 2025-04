Spomladanski pobeg v Istro

Avtentično in prvinsko Istro najlepše doživimo, če poiščemo pot do turistično manj obleganih, a prav tako slikovitih krajev. Mi smo tokrat izbrali dva slovenska in dva hrvaška: Pomjan, Krkavče, Momjan in Završje.

Pomjan – najvišja vas slovenske Istre

Pomjan FOTO: Shutterstock

Le nekaj kilometrov od Kopra na 340 metrih nadmorske višine leži Pomjan, ena najvišjih vasi slovenske Istre. Ta skriti biser ponuja čudovite panoramske razglede na Tržaški zaliv, Alpe in celo Dolomite. Vas je znana po bogati zgodovini, saj njeni zametki segajo v srednji vek, o čemer priča tudi cerkev sv. Jurija iz 15. stoletja.

Pomjan je odlična izbira za pohodnike in ljubitelje narave. Njegova okolica je prepredena s pohodniškimi in kolesarskimi potmi, ki vodijo skozi oljčne nasade, vinograde in kraške travnike. Po pohodu se lahko ustavite na lokalnih kmetijah, kjer ponujajo domače dobrote, kot so oljčno olje, sir in pršut. Ena od posebnosti Pomjana je tudi tradicionalna istrska arhitektura, ki jo lahko občudujemo med sprehodom skozi vas.

Krkavče – vas s skrivnostnim spomenikom

Kamen v Krkavčah FOTO: Primož Hieng

Krkavče, vas v osrčju slovenske Istre, so znane po enem najstarejših in najbolj skrivnostnih kamnitih spomenikov v Sloveniji – Krkavškem kamnu. Ta impozantni megalit, visok 2,5 metra, buri domišljijo zgodovinarjev in ljubiteljev mitologije. Približno meter in pol ga je vidnega nad zemljo, preostanek se skriva pod površjem. Na njem sta izklesani figuralni podobi z razširjenimi rokami in sončnim nimbom okrog glave, kar nakazuje na pogansko božanstvo, morda povezano s čaščenjem sonca. Nekateri raziskovalci menijo, da izvira iz 1. ali 2. stoletja pr. n. št. in je keltskega izvora, medtem ko ga drugi umeščajo v staroslovansko obdobje. Obstaja tudi možnost, da gre za edini slovenski menhir iz prazgodovine ali da predstavlja upodobitev perzijskega boga Mitre, ki so ga častili rimski vojaki. So si pa strokovnjaki edini, da je bil prinesen od nekod drugod.

Vas obdajajo terasasti vinogradi in sadovnjaki, ki ponujajo priložnost za mirne sprehode. Tu lahko obiščete domačije, kjer vam bodo prijazni domačini v pokušino ponudili vina, med katerimi izstopa avtohtona malvazija.

Hiša Vrešje v Krvkavčah je dom etnološke zbirke, ki prikazuje življenje v 19. in začetku 20. stoletja. Ob vstopu vas prijazna gospodinja v istrski noši pozdravi z vinom in oljčnim oljem. Notranjost hiše oživi z razstavljenimi predmeti, kot so kuhinja z ognjiščem, kjer lahko vonjate sveže pečeno polento in kruh, ter spalnica z vezeninami, znanimi kot bala.

Momjan – vinska prestolnica severozahodne Istre

Divji šparglji FOTO: Voranc Vogel

Na hrvaški strani meje leži Momjan, slikovita vas na griču, ki je znana po vrhunskih vinih, predvsem sladkem momjanskem muškatu. Poleg vinogradov in kleti je vas zanimiva tudi zaradi srednjeveškega gradu, ki se dviga nad okoliške doline in ponuja spektakularen razgled.

V okolici lahko obiščete vinske kleti, kjer vam bodo predstavili skrivnosti pridelave vina in ponudili degustacijo ob prigrizkih, kot so domači siri in istrski tartufi. Pravi raj za ljubitelje avtentične istrske kuhinje! Ljubitelji zgodovine si lahko ogledajo ostanke stare cerkve sv. Martina, ki priča o bogati preteklosti tega kraja.

Završje – kraj duhov z bogato zgodovino

Završje, Hrvaška FOTO: Blaž Samec

Završje je ena najbolje ohranjenih srednjeveških vasi v hrvaški Istri, a kljub temu ostaja manj znano in obiskano. Leži na hribu, 240 metrov nad dolino reke Mirne, med Grožnjanom in Oprtljem. Njegovo srednjeveško vizuro krasita poševni zvonik in cerkev Blažene device Marije rožnega venca, katere dragoceni kelih iz leta 1476 je danes na ogled v Louvru. Potem ko je leta 2017 postalo imenitna kulisa za rojstni kraj Robina Hooda, se je Završje znašlo na seznamu najboljših evropskih lokacij za snemanje filmov.

V vasi, ki zdaj šteje približno 40 prebivalcev, si lahko med drugim ogledate dve cerkvi, poševni zvonik, kaštel in ostanke obzidja ter mestna vrata. Okolica je idealna za pohode in kolesarske izlete, saj gredo tod številne poti do drugih istrskih biserov, kot sta Grožnjan in Motovun. Mimo Završja je bila speljana nekdanja ozkotirna proga Porečanka, Parenzana, ki je kraju v tistih časih prinesla blaginjo, danes pa po njeni trasi poteka znana istoimenska kolesarska in pohodniška pot, ki ponuja osupljive razglede na istrsko pokrajino.

