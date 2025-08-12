V SRCU GORENJSKE

Smaragdni tolmun, ki prevzame: le streljaj od Bohinja

Slap Grmečica v dolini Save Bohinjke pod Jelovico ni velik, je pa zelo lep; tolmun pod njim spominja na manjše jezero smaragdne barve.
Fotografija: Okolica je nepozabna.
Okolica je nepozabna.

Janez Mihovec
12.08.2025 ob 16:10
Janez Mihovec
12.08.2025 ob 16:10

V času zadnje ledene dobe je po dolini Save Bohinjke drsel ledenik, ki je svojo pot začel v Dolini sedmerih jezer. O ledeniku danes ni ne duha ne sluha, je pa za njim ostala široka dolina z ravnim dnom, nad katero se dvigajo strma pobočja, pobrušena zaradi nekdanjih ledenih gmot, ki so kot narejena za slapove. Morda najlepši je Grmečica.

Slap Grmečica v divji soteski priteče s pobočij Jelovice.

Visok je osem metrov.
Visok je osem metrov.
Zapeljemo se do vasi Nomenj nekje na sredini doline med Bledom in Bohinjem. Do slapu lahko pridemo na dva načina. Prvi je, da dobrih sto metrov pod železniško postajo stopimo na precej zdelano makadamsko cesto in se skozi podvoz zapeljemo na drugo stran železniške proge. Cesta nas vodi mimo manjšega jezera do bližnjega parkirišča. Le nekaj deset metrov proč je viseči most čez Savo Bohinjko. Na drugi strani je nova kolesarska steza, ki z Bleda vodi proti Bohinju. Zavijemo desno, po petsto metrih hoje prečkamo potok Grmečica in že smo pri slapu.

Drugi način je, da nad vasjo pri avtobusnem postajališču prečkamo most čez reko in se nato mimo kmetije sprehodimo po kolesarski poti, ki nas nizvodno pripelje do slapu. Slap Grmečica v divji soteski priteče s pobočij Jelovice. Po višini ni nič kaj posebnega, ima namreč le osem metrov. Zato pa je toliko lepši. Naravnost iz kamnite zajede navpično pada v globino. Njegova vodnatost je zelo različna: med dolgotrajno sušo je le bleda senca samega sebe, po obilnih in dolgotrajnih padavinah pa se spremeni v deročo pošast. Rezultat teh obsežnih in občasnih pretokov je tolmun pod slapom, ki s svojo velikostjo in globino spominja na manjše jezero smaragdne barve.

Med dolgotrajno sušo je bleda senca samega sebe, po obilnih padavinah pa se spremeni v deročo pošast.

V tolmunu se da kopati. FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec
V tolmunu se da kopati. FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec

Potok Grmečica pod tolmunom teče le še dobrih sto metrov po prodni in zaraščeni ravnini in se nato izlije v Savo Bohinjko. Slap Grmečica je bil pred nekaj leti še čisto neznan in le poredko obiskan, po izgradnji kolesarske steze v neposredni bližini pa se je vse spremenilo. Slap sedaj obiščejo stari in mladi, v njegovem tolmunu se da tudi kopati. Voda je sicer mrzla, a okolica slikovitega slapu je nepozabna.

Sava Bohinjka teče v neposredni bližini.
Sava Bohinjka teče v neposredni bližini.

slap izlet potovanja turistična tribuna po Sloveniji turizem Sava Bohinjka pohodništvo narava Bohinj

