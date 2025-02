Slovenski turistični fenomen, o katerem poročajo tuji mediji

Svojevrstno, za zdaj edino takšno doživetje v Sloveniji in daleč naokrog pa je tudi vinski vlak, ki velja za pravi turistični fenomen, uvrščen med top pet unikatnih gastronomskih ponudb, ki jih je po mnenju Slovenske turistične organizacije v Sloveniji vredno preizkusiti.

»Smo ljubitelji vina in uživamo življenje!« bistvo povzame Jani Peljhan, eden od idejnih vodij projekta Vinski vlak. Skupaj z Matjažem Zgonikom iz društva Winestronaut so zasnovali turistično atrakcijo, ki privablja tako domače kot številne tuje goste, predvsem iz sosednjih Avstrije in Hrvaške, tudi Poljske, presenetljivo veliko je Američanov in Avstralcev.

FOTO: Nejc Bole

Goste prepriča pristna izkuš­nja, kakršno je v poplavi instant doživetij težko najti. »Ko smo v dobri družbi, se počutimo kot doma,« pravi Jani Peljhan.

»Vino in dobra hrana sta tako ali drugače del naše kulture in zanimivo je opazovati, kako popolni tujci na našem vlaku postanejo 'kompanija'. Sicer pa je naše poslanstvo, da potnikom vinskega vlaka ponudimo najboljšo lokalno izkušnjo, ki je ne bodo nikoli pozabili.«

To jim očitno uspeva, saj se dober glas širi pretežno od ust do ust, zmogljivosti na vlaku pa so razprodane tudi za več tednov vnaprej.

Peturna avantura s starinskim vlakom

Vinski vlak je veliko več kot zgolj popotovanje skozi vinorodno Vipavsko. Starodobnik, kakršnega lahko drugod po svetu občudujemo malodane le še v muzejih, nas popelje s Trga Evrope v Novi Gorici, ki je ravnokar postala evropska prestolnica kulture, in nazaj.

FOTO: Nejc Bole

Na potovanju se gostom pridruži vsakič drug lokalni vinar, ki umirjeno panoramsko vožnjo popestri z degustacijo vrhunskih vin.

Sproščeno vodenje – v slovenskem, angleškem, hrvaškem ali italijanskem jeziku – in energija, ki vlada na peturni avtentični pustolovščini, pa jasno kažeta, da je produkt zrasel na zelniku oz. bolje rečeno na brajdah entuziastov, ki k stvari pristopajo s srcem.

Druženje ob vinu in domačih prigrizkih prevetrita voden sprehod skozi starorimsko mesto ob mrzli reki – Ajdovščino – in obisk na stari domačiji z borjačem v vasi Dornberk, kjer gostom postrežejo z vipavsko joto oziroma sezonsko enolončnico.

Poleg popolne gostije z več kot desetimi vinskimi vzorci (pet lokalnih vrhunskih vin na vlaku in pet ali šest na domačiji) in folklornega presenečenja pa organizatorji navdušijo še z eno nepričakovano potezo.

FOTO: Nejc Bole

Kulturo lepega, ki jo prepoznavajo v okusih in razgledih Vipavske doline, povezujejo z lepoto umetnosti: tako je vlak pridobil še tretjo dimenzijo. Postal je edinstvena mobilna galerija.

Vagoni so razstavni prostor

»Med razmišljanjem, kam bi postavili uokvirjen degustacijski seznam, smo ga 'odložili' oziroma spontano obesili na obešalnik za plašče,« pripoveduje Jani Peljhan, ki je skupaj z ekipo v tistem trenutku odkril novo namembnost vlaka.

»Vagoni so postali razstavni prostor, umetnost smo približali ljudem in z veseljem ugotavljamo, da naši potniki prepoznavajo dodano vrednost, da se lahko med vožnjo seznanijo tudi z lokalnimi ustvarjalci, ki pa so znani in priznani tudi širše.«

Zdaj na vinskem vlaku razstavlja grafik in ilustrator Blaž Rosa – Rosa Bosa in s kolekcijo del, ki izhajajo iz ljudskega izročila pripoveduje zgodbo o tradiciji Vipavske doline in Krasa.

Spoštovanje tradicije

»Vsak, ki je kdaj sam poskušal pridelati vino, ki ve, da je pridelek odvisen ne le od vloženega truda, temveč tudi od naklonjenosti narave, vino spoštuje in tako pristopa k uživanju žlahtne kapljice.

To sporočilo želimo predati tudi svojim gostom,« pripoveduje Matjaž Zgonik iz društva Wine­stronaut. Zato je zgodba o vinskem vlaku pravzaprav pripoved o spoštovanju tradicije, kulturne dediščine in medosebnih odnosov.

FOTO: Nejc Bole

In prav domač, osebni odnos, v katerem je človek človeku enak, je tisto, kar po mnenju številnih, s katerimi smo se pogovarjali, največ šteje.

V obraze udeležencev na vlaku namreč ni odsevala svetloba mobilnih telefonov, so pa z njihovih obrazov sijali nasmehi in čisto tako mimogrede se je zaslišala tudi pesem, ki je niso prekinila niti dvojna vrata med vagoni.