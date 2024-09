Skuterja in trikolesnik: naredili smo nekaj krogov

V uredništvo redko pridejo vabila na predstavitve motociklov, zato smo bili veseli, ko nam je zastopnik tajvanske znamke skuterjev Kymco za slovenski in hrvaški trg omogočil, da preizkusimo nekaj njihovih izdelkov. Tako smo sončen dan preživeli v družbi treh skuterjev. Dodajmo, da je Kymco največji proizvajalec skuterjev v Tajvanu in peti največji na svetu.

Uvertura s 125 kubiki

Najšibkejši iz preizkušene trojice je bil tudi slovenskim kupcem znani model dink-R 125. Prenova ga je zelo polepšala in mu prinesla ostre, športne poteze. Na prvi pogled ga lahko zamenjate celo za zelo znani model japonske znamke. Pohvalno je, da je centralno stojalo del serijske opreme, sedež je dvonivojski in prav udoben tudi za dva. Pod njim je prtljažna votlina, ki sicer sprejme samo eno čelado in še kako drobnarijo. Ima še dva manjša predalčka, za drobiž, telefon, ključe in druge malenkosti. Armaturna plošča je ravno prav informativna, da ne boste ničesar pogrešali. Vzvratna ogledala lepo kažejo dogajanje za voznikom, stikala in ročke so zelo kakovostni, česar v tem razredu nismo vajeni.

Kymco agility 200 je na voljo v več različicah.

Zaščita pred vetrom je zelo dobra. Luči svetijo v led tehniki, tudi v temi dovolj široko in dobro osvetlijo dogajanje na cesti. Dinka dobro podpirajo standardne teleskopske vilice in par zadnjih amortizerjev. Agregat je 125-kubični enovaljnik z zračnim hlajenjem in 11,5 konjske moči pri 8000 vrtljajih na minuto. Vseskozi smo imeli občutek, da je motor v resnici celo močnejši, kot piše na deklaraciji. Dink-R 125 stane 3582 evrov.

Stopnička višje

Naslednji skuter sodi v razred višje, agility 200 S je pravzaprav Kymcova letošnja novost. Na voljo je v več različicah, mi smo vozili 200-kubično, in prva zanimivost, ki smo jo takoj opazili, je, da ima toliko moči kot 125-kubični brat dink R. Oblikovanje je veliko bolj zadržano. Je velikokolesnik, spredaj 16 in zadaj 14 palcev, žal pa brez vetrne zaščite. Sedi se višje, prav tako ima dvonivojski sedež, udoben tudi za sopotnika. Prtljažna votlina pod sedežem je običajne velikosti. Instrumentna plošča je sestavljen iz dveh merilnikov, ki prikazujeta vse ključne informacije. Premogel je dobre led luči in dobro odmerjene dvokanalne zavore ABS, ročke, ogledala in stikala so bili kakovostni in funkcionalno postavljeni. V primerjavi s 125-kubičnim agregatom v dinku ima ta malenkost več navora, kar se pozna le na strmih klancih. Skuter tehta 135 kilogramov in je pri mestni vožnji kot peresce, okreten, poskočen. Cena tega modela je 3326 evrov.

Kymco je peti največji proizvajalec skuterjev na svetu.

Skuter za avtomobiliste

Nazadnje smo sedli še na trikolesnika CV3 550, ki je nov segment tudi pri Kymcu. Spada med njihove premijske izdelke. Videz je nekoliko fantomski, povsod ostre linije. Vse luči so v led tehnologiji in odlično svetijo ponoči. Oba sedeža sta udobna in dajeta dobro oporo telesu. Prostor pod sedežem je bolj plitev zaradi zajetnega motorja, vseeno pa tja pospravimo vsaj eno čelado. Vetrobran zelo dobro opravlja svojo nalogo, razvajajo brezstični ključ, daljinsko zaklepanje, moderna digitalna instrumentna plošča, ki se zna povezati s pametnim telefonom, in tempomat.

Trikolesnik CV3 550 je nov segment tudi pri Kymcu. Videz je nekoliko fantomski, v vožnji se ga je treba malce navaditi.

S tem trikolesnikom je potovanje po avtocesti popolnoma normalna vožnja, z lahkoto vozi vso prtljago in sopotnika celo na daljše poti. Poganja ga 550-kubični dvovaljnik, ki razvije 38 kW (52 KM) pri 7500 vrtljajih in ima zavidljivih 52 Nm navora. Počasna vožnja mu v resnici ne leži, zato se toliko bolje pelje na odprti cesti, kjer se da ovinke voziti kot s kakšnim športnim motociklom. Zaupanje raste iz ovinka v ovinek, za kar gre zahvala tudi dobremu hidravličnemu vzmetenju in pnevmatikam znamke Maxxis. Tricikel je sicer dobro uravnotežen, seveda pa se ga je treba privaditi in prilagoditi tehniko vožnje, ki je vseeno drugačna kot pri dvokolesniku. V posodo za gorivo gre 17 litrov.