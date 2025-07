Nekaj serpentin pred mejnim prehodom Ljubelj na desno zavije makadamska pot. Na začetku ni kaj dosti zanimiva. Cesta se že po nekaj deset metrih konča in naprej strmo v hrib in prek potokov pelje le strm kolovoz. Je pa zato precej bolj privlačen hladen gorski potoček, v katerem si lahko ohladimo noge. Planinska koča na planini Korošica stoji na višini 1554 metrov. Začetek res ni najbolj obetaven. Znajdemo se namreč v globoki zajedi pod Zajmenovimi pečmi, ki so del grebena Košute. Vendar je treba vztrajati. Kolovoz se v številnih serpentinah strmo vzpenja in po približno uri hoda pride čisto ...