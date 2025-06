Skrivnosti nekoč neznansko bogatega mesta

Že trideset let se ukvarja z vodenjem, sodeluje pri številnih prireditvah in na sejmih, po nakupu tristoletne hiše in njeni skrbni prenovi pa se ukvarja še z oddajanjem sob: »Največ je Poljakov in Čehov, med katerimi so nekateri postali tudi lastniki nepremičnin. Hišo, v kateri je mogoče bivati, lahko kupiš za manj kot 10.000 evrov.«

Mimogrede me opozori na nekaj praznih hiš, ki so naprodaj. Na prvi pogled stara otomanska arhitektura deluje mikavno, toda za utrujenimi pročelji se gotovo skriva marsikaj, kar je potrebno obnove.

Poleg tega hiše v starem delu mesta stojijo ob ozkih, strmih kamnitih ulicah, ki so jih pred stoletji tlakovali turški zavojevalci. Dostop z avtom je pogosto zelo otežen, a do mestnega parkirišča je le nekaj sto metrov daleč.

Mesto zaznamujejo kamniti mostovi. FOTO: Igor Fabjan

Dediščina bogatih rudnikov

Kratovo je bilo že v rimskih časih znano po bogatih nahajališčih rud. V bizantinskem in turškem obdobju so tu kopali zlato in srebro, v mestu je delovala tudi velika kovnica denarja. Med največjim razcvetom je imelo skoraj desetkrat toliko prebivalcev kot danes, ko je po velikosti primerljivo s Kamnikom.

Rudarski strokovnjaki so prihajali iz vse Evrope in tako je v začetku 19. stoletja tu živelo celo dvajset slovenskih družin. Žal so se sledovi za njimi porazgubili.

Mesto se stiska v strmi dolini ob stičišču manjših rek. To je bilo nekoč vulkansko žrelo in zato so naselje poimenovali po kraterju – Kratovo. Nekoč je bilo razdeljeno na četrti po verski pripadnosti. Tako so obstajale pravoslavna, judovska, katoliška in muslimanska četrt.

Nekdanje obrtniške delavnice žal samevajo. FOTO: Igor Fabjan

Vsaka se je ponašala s svojimi značilnostmi in verskim hramom. Danes so ostale le še tri pravoslavne cerkve, mošeje, katoliške cerkve in sinagoge pa ni več. Bogato mesto so varovali številni obrambni stolpi, ki so skupaj s kamnitimi mostovi še danes glavna znamenitost. Privlačen je osrednji del z nekaj obnovljenimi obrtniškimi delavnicami, ki pa žal večinoma samevajo. Mnoge hiše so imele hamam, turško kopel.

Danes je ohranjena le še ena javna, a še ta je v zelo slabem stanju in jo bo težko obnoviti.

Zeliščna sol po starodavnem receptu

Obnovljena hiša, po nekdan­jih lastnikih poimenovana Šančeva, je polna najrazličnejših predmetov, ki so pripadali Stevčetovi družini ali znancem in prijateljem. Med drugim sem lahko občudoval star Iskrin radio in gramofon. Sin Jakim je arheolog in odličen vodnik po mestu in okolici. Oba z očetom se navdušujeta tudi za geologijo in minerale, o čemer priča privlačna zbirka.

V zgornjem nadstropju so urejene tri sobe za goste. Prav tako opremljene s starimi predmeti, pohištvom in preprogami na lesenih tleh. Bivanje je kot vrnitev v čase naših dedkov in babic.

A z nekaj pričakovanega udobja z električnim gretjem, sodobno kopalnico in brezplačno internetno povezavo. Obiskovalci prihajajo z vseh koncev sveta. V knjigi gostov preberem, da je bila neka slovenska družina navdušena. Še posebno ker sta otroka pozabila na zaprav­ljanje časa s pametnim telefonom in sta se raje posvetila trenju lešnikov in drugim domačim opravilom.

Stevče je ljubitelj tradicionalne domače hrane: »Danes je moderno, če jo imenujejo slow food (počasno uživanje v hrani). Nekoč pa so bile pre­proste in zdrave jedi iz domačih sestavin del vsakdanjika.«

Z Jakimom po starem družinskem receptu izdelujeta zeliščno sol. Nekdaj se je s tem ukvarjalo več družin, danes pa sta ostala edina. Sol pripravljata tako, da v velikem terilniku drobita kakšnih deset zelišč, koruzna zrna, pekočo papriko in sol. Zdrobljeno zmes je treba še presejati in na voljo je prvovrstna zeliščna mešanica s soljo.

V različnih kombinacijah je univerzalen dodatek za začinjanje tako mesnih kot zelenjavnih jedi, tekne pa tudi samo posuta po kosu kruha z dodanim oljčnim oljem. Stevče z veseljem pokaže, kako jo naredi, in k temu povabi tudi goste. Pogosto prireja predstavitve za posameznike ali skupine.

Med kamnitimi stolpi in mostovi

»Kratovo je mrtvo mesto,« potoži lastnik gostinskega lokala, kjer strežejo tradicionalne jedi. Priporočil je odlično jed pastrmalija, ki jo v vsaki regiji pripravljajo malo drugače. Tu je testo obloženo samo z na tanko narezanimi suhimi mesninami in feferoni. Drugje pici podobno testo ovalne oblike obložijo s koščki mesa, sirom, jajcem in še čim. »Mladi odhajajo, gostov je malo, še posebno v deževnih dneh, kot je danes.«

Dež je res prispeval k turobnemu vzdušju. Toda sprehod v Jakimovi družbi je mesto prikazal v veliko vedrejši podobi. Šest kamnitih stolpov iz 14. stoletja in cerkve pričajo o nekoč pomembni vlogi rudarskega mesta. Stolpi so bili namenjeni tudi za bivanje. V enega so celo vgradili veliko uro, ki ne deluje več.

Zato pa je urejena ena izmed sob v treh nadstropjih, v kateri lahko obiskovalcem, če želijo, skuhajo kavo in jih pogostijo kot v turških časih. Kmalu bodo odprli nekdanje turške zapore, v katerih bodo imeli galerijo in gostinski lokal. Pred kratkim so obnovili tudi del obrežja ene izmed rek, ki tečejo skozi mesto.

Zanimiva otomanska arhitektura. FOTO: Igor Fabjan

Poti so zgledno zavarovane in obložene s privlačnim rjavo obarvanim kamnom iz bližnjega kamnoloma. Svetla točka je še krajevni muzej, urejen v pozornost vzbujajoči hiši nekdaj bogate trgovske družine Grolčanski, ki je dala postaviti bližnji most. A ne ravno iz dobrodelnosti, saj so za prehod zahtevali plačilo, kdor ni imel denarja, pa je lahko plačal s pridelki ali rokodelskimi izdelki.

»Kratovo ima velik turistični potencial,« je prepričan Jakim. Mladim ne bi bilo treba odhajati, saj bi lahko večina živela od turizma. Le boljša promocija nam manjka.« Lahko sem se strinjal, saj sem za mesto izvedel po naključ­ju, med brskanjem po spletu.

Ženske iz legend

Z njim je povezanih kar nekaj legend in v mnogih nastopajo ženske. Tako se eden izmed mostov imenuje Dekliški most. Ime je menda dobil v turških časih, ko je mesto obiskal pomemben veljak. Opazoval je lepo dekle, ki je s težavo prebredlo reko, da je prišlo v drug del mesta. Zato je ukazal, da na tem mestu zgradijo most, in ta stoji še danes.

V majhnem mestu je več kot deset mostov, med katerimi so bili mnogi zgrajeni pred stoletji. Eden je poimenovan Radin most po nesrečno preminuli ženski. Ko so ga gradili, namreč težavam kar ni bilo konca. Kar so podnevi zgradili, se je ponoči podrlo. Ker se je to trajalo kar nekaj časa, so bili graditelji prepričani, da je potrebno žrtvovanje.

Zato so sklenili, da bodo žrtvovali prvo žensko, ki jim bo na­slednji dan prinesla kosilo. O nameri so bile obveščene vse soproge razen nesrečne Rade. Delavci so jo ubili in zazidali v temelje mostu. Od takrat niso imeli več težav pri gradnji.

Etnološka zbirka popelje v minule čase. FOTO: Igor Fabjan

Ena izmed legend pa je povezana z zakladom. Med obrambnimi stolpi so bili nekoč menda speljani podzemni prehodi. O tem pričajo številni rovi, ki pa so večinoma neraziskani in težko prehodni.

V njih naj bi bil skrit zaklad, ki ga je tja zakopala žena enega od mestnih veljakov, da bi zlatnino obvarovala pred turškimi napadalci.