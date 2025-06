Skriti raj s plažami in prastarimi tradicijami

Indonezijski otok Sumba je prava izbira za popotnike, ki iščejo avanturo, v kateri se prepletajo mistični pogrebni obredi, divji konji, pravljične pokrajine in kristalno čisto morje. Svoje izkušnje s potepanjem po njem nam je zaupala naša sodelavka, sicer ljubiteljska popotnica Mojca Orehek.

Zakaj odpotovati na Sumbo?

Sumba je v primerjavi z bolj znanimi indonezijskimi otoki, kot sta Bali ali Java, drug svet. Namesto velikih turističnih resortov tu najdete odmaknjene peščene plaže, tradicionalne vasi s hišami z visokimi slamnatimi strehami in širne travnike, kjer se prosto pasejo divji konji. Kulturna dediščina otoka sega daleč v preteklost, o čemer pričajo megalitski grobovi in še danes živi animistični obredi.

Dobro je vedeti Potovanje po Sumbi samo po sebi ni težavno, zahteva pa je nekaj priprav, ker na otoku ni neomejeno prenočišč, gostinske ponudbe, možnosti najema avtomobila. Največji izziv je najti dobro angleško govorečega vodnika z avtomobilom, ki je pripravljen prevoziti otok, deliti zgodbe o življenju na njem, pokazati skrivne kotičke, deliti nekaj dni z vami … Prijazni domačin Mozes je bil odlična izbira za skupno popotovanje po Sumbi, njegova želja, da bi si ob upokojitvi lahko kupil nekaj koz in od tega živel, je za nas Evropejce težko dojemljiva.

Najlažje z letalom z Balija

Najlažji način, da pridete do Sumbe, je polet z Balija. Traja dobro uro, nato pa se po otoku premikate z avtomobili, motornimi kolesi ali lokalnimi tovornjaki, ki služijo kot javni prevoz. Ceste so ponekod slabe, a to le še bolj začini pustolovščino.

Riževa polja na Sumbi FOTO: Bojan Orehek

Sanjske plaže in riževa polja

Na Sumbi so nekatere od najbolj osupljivih plaž v Indoneziji. Nihče ne more ostati ravnodušen ob pogledu na turkizno vodo in zlati pesek plaž Nihiwatu, ki je pravi raj za deskarje, Mandorak ali Walakiri, kjer mangrove ob sončnem zahodu ustvarjajo pravljične silhuete s svojimi plešočimi skrivenčenimi debli. Poleg tega se pustolovci lahko zapeljejo do skritih lagun, kot je Weekuri, kjer slana in sladkovodna voda ustvarjata naravni bazen v barvah od smaragdno zelene do globoko modre.

Laguna Weekuri FOTO: Bojan Orehek

Ko se od obale premaknemo v notranjost, se odpira drugačna pokrajina – prostrana riževa polja, ki se spreminjajo z letnimi časi, in znameniti hribčki pri Waingapuju in Waimarangiju. Njihove mehke zelene krivulje spominjajo na pokrajine iz otroške risanke o telebajskih, hkrati pa ponujajo čudovite razglede in priložnosti za treking.

Kje prespati Na otoku Sumba so nastanitve v preprostih t. i. »homestayih«, ki jih po navadi upravljajo domačini, cenovno ugodne. Z izbiro Mario hotela & Café popotnik ne more zgrešiti. Gre za imeniten manjši hotel tik ob plaži, s prijaznim osebjem in čudovito okolico. Povprečna cena za prenočitev dveh gostov je 55 evrov. Casa Kandara ponuja prenočišče na drugem koncu otoka, kjer nastanitev ni veliko, solidno hišico za dva dobite že za 40 evrov. Za popotnike, ki so pripravljeni globoko seči v žep, pa je zagotovo primeren eden od najbolj luksuznih resortov na svetu, NIHI Sumba, kjer stane prenočitev za dva od 1000 do 2000 evrov, odvisno od sezone. Priporočljiva je pravočasna rezervacija.

Divji konji in prvinska narava

Sumba je eno redkih območij na svetu, kjer divji konji še vedno svobodno galopirajo po travnikih. Konji, znani kot sumba poniji, igrajo pomembno vlogo v lokalni kulturi, še posebno pri tradicionalni igri pasola. V njej jezdeci na konjih simbolično uprizarjajo starodavne boje z metanjem sulic, da bi pomirili duhove pred sezono sajenja.

Lokalna tržnica na Sumbi FOTO: Bojan Orehek

Žvečenje oreščkov betel – otoška navada

Na otoku je žvečenje betelovih oreščkov (areke) del vsakdanjega življenja. Starejši prebivalci imajo pogosto rdeče zobe, kar je posledica dolgotrajnega žvečenja mešanice oreščkov, apna in listov, ki deluje kot naravni stimulans. Gostom pogosto ponudijo betel kot znak gostoljubja.

Mistična kultura Marapu

Ko obiščete vasice, kot so Ratenggaro, Praijing ali Tarung, boste videli impresivne hiše s slamnatimi strehami, ki segajo tudi do 15 metrov visoko. Tolikšna višina strehe simbolizira povezanost z bogovi. Vsaka vas ima skupne prostore, kjer se prebivalci zbirajo, opravljajo obrede in skrbijo za prednike, katerih grobnice pogosto stojijo kar pred hišami. Sumba je dom ljudstva, ki še vedno prakticira starodavno animistično vero marapu. Ta je znana po veličastnih pogrebih, ki lahko trajajo več dni in vključujejo petje, ples, žrtvovanje živali in paradiranje s pokojnikovim truplom. Grobnice, izklesane iz masivnega kamna, lahko vidimo po vsem otoku in pogosto jih krasijo zapletene rezbarije, ki pripovedujejo zgodbe o družini in prednikih.

Vas Praijing na Sumbi FOTO: Bojan Orehek

Edinstvena izkušnja praznovanja

Čeprav večina Indonezijcev pripada islamski veri, ima Sumba močno krščansko skupnost, predvsem zaradi vpliva nizozemskih misijonarjev. Tako na primer tukaj božič praznujejo s petjem, procesijami in obiski cerkva, kjer se krščanski obredi mešajo z lokalnimi običaji.

Priporočam obisk

Gre za nepoznano destinacijo, kjer človek doživi neokrnjeno naravo, mistično kulturo in toplino domačinov. Sumba je otok poštenih ljudi, kjer se čas ustavi in kjer te vsak sončni zahod preplavi z občutkom čarobnosti.

Članek je bil objavljen v oglasni prilogi Počitniška malha.