Skriti biser na Logaški planoti, ki ga je vredno obiskati (FOTO)

Nekateri kraji so res polni presenečenj, Logatec je prav gotovo eden takih. Starodavno naselje je obstajalo že v antičnih časih, saj je skozenj tekla ena izmed najpomembnejših svetovnih prometnic, ki je povezovala Panonsko nižino in Italijo. Še danes je Logatec podolgovato obcestno naselje, ki se razprostira kot nekakšna črta prek planote.

S hribovja severno od mesta po nepropustnih tleh priteče vrsta potokov, ki se na planoti združijo v Logaščico. Potok teče skozi mesto in sredi njega ponikne v slikovitih ponorih; ko steče na propustna tla, vode odtečejo v podzemlje in se spet kot Ljubljanica na plan pokažejo na Vrhniki.

Kaka dva kilometra nad mestom vizualno podobo precej kvari ogromen kamnolom. Kot bela rana je v pokrajini in se neizprosno zajeda v hribovje. Nekaj sto metrov proč stoji kontejner kinološkega društva, in tu začnemo našo pešpot. Pravzaprav sta dve, kolovoz ignoriramo in se odpravimo po makadamski cesti. Pot lahko začnemo na parkirišču, lahko pa se na sprehod odpravimo kar iz Spodnjega Logatca pri Logaškem gradu, kjer je odcep ceste.

Makadamska pot nas pripelje v gozd, tu je prek ceste napeta veriga z oznako, da gre za zasebno zemljišče. A če si želimo ogledati jezero sredi gozda, gremo kar naprej. Tri tisoč osemsto kvadratnih metrov velika vodna površina ima dolgo zgodovino. Jezero je v celoti delo človeških rok in je bilo ustvarjeno že v času pred 1. svetovno vojno.

Kot posebna zanimivost je sredi jezera precej velik otok, na katerem je gnezdišče vodnih ptic. Pa ne samo rac, v ilovnatih brežinah gnezdi tudi ena naših najlepših ptic, zlatomodri vodomec. Jezerce, ki doseže dva metra globine, je pravi magnet za ribiče, saj v njem živijo postrvi.

Ob brežini kot prizor iz pravljice stoji manjša lesena koča, ki ima prav čudovit razgled na jezero, obdano z gozdom. Okoli jezera vodi sprehajalna pot in vse skupaj je urejeno kot iz škatlice.

Ob brežini stoji manjša lesena koča, v vodi je kup postrvi. FOTO: Janez Mihovec