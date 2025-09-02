KOT IZ PRAVLJICE

Skriti biser na Logaški planoti, ki ga je vredno obiskati (FOTO)

Sredi nepreglednih gozdov se skriva Erikov ribnik.
Fotografija: Na sredini je otoček. FOTO: Janez Mihovec
Na sredini je otoček. FOTO: Janez Mihovec

Janez Mihovec
02.09.2025 ob 20:45
Nekateri kraji so res polni presenečenj, Logatec je prav gotovo eden takih. Starodavno naselje je obstajalo že v antičnih časih, saj je skozenj tekla ena izmed najpomembnejših svetovnih prometnic, ki je povezovala Panonsko nižino in Italijo. Še danes je Logatec podolgovato obcestno naselje, ki se razprostira kot nekakšna črta prek planote.

S hribovja severno od mesta po nepropustnih tleh priteče vrsta potokov, ki se na planoti združijo v Logaščico. Potok teče skozi mesto in sredi njega ponikne v slikovitih ponorih; ko steče na propustna tla, vode odtečejo v podzemlje in se spet kot Ljubljanica na plan pokažejo na Vrhniki.

V ilovnatih brežinah gnezdi ena naših najlepših ptic, zlatomodri vodomec.

Kaka dva kilometra nad mestom vizualno podobo precej kvari ogromen kamnolom. Kot bela rana je v pokrajini in se neizprosno zajeda v hribovje. Nekaj sto metrov proč stoji kontejner kinološkega društva, in tu začnemo našo pešpot. Pravzaprav sta dve, kolovoz ignoriramo in se odpravimo po makadamski cesti. Pot lahko začnemo na parkirišču, lahko pa se na sprehod odpravimo kar iz Spodnjega Logatca pri Logaškem gradu, kjer je odcep ceste.

Makadamska pot nas pripelje v gozd, tu je prek ceste napeta veriga z oznako, da gre za zasebno zemljišče. A če si želimo ogledati jezero sredi gozda, gremo kar naprej. Tri tisoč osemsto kvadratnih metrov velika vodna površina ima dolgo zgodovino. Jezero je v celoti delo človeških rok in je bilo ustvarjeno že v času pred 1. svetovno vojno.

Kot posebna zanimivost je sredi jezera precej velik otok, na katerem je gnezdišče vodnih ptic. Pa ne samo rac, v ilovnatih brežinah gnezdi tudi ena naših najlepših ptic, zlatomodri vodomec. Jezerce, ki doseže dva metra globine, je pravi magnet za ribiče, saj v njem živijo postrvi.

Erikov ribnik je prav gotovo vreden ogleda.

Ob brežini kot prizor iz pravljice stoji manjša lesena koča, ki ima prav čudovit razgled na jezero, obdano z gozdom. Okoli jezera vodi sprehajalna pot in vse skupaj je urejeno kot iz škatlice.

Večina potnikov Logatec le prevozi. Običajno niti ne skozi mesto, ampak po bližnji avtocesti. Vendar se v Logatcu najde marsikaj zanimivega. Erikov ribnik je prav gotovo vreden ogleda. Sprehodimo se iz mesta mimo kamnoloma do jezera sredi nepreglednih gozdov.

Ob brežini stoji manjša lesena koča, v vodi je kup postrvi. FOTO: Janez Mihovec
Ob brežini stoji manjša lesena koča, v vodi je kup postrvi. FOTO: Janez Mihovec

Idila ob vodi FOTO: Janez Mihovec
Idila ob vodi FOTO: Janez Mihovec

