Sateliti in umetna inteligenca preverjajo kakovost morja v Zavratnici

Blizu kraja Jablanac, od koder vozi trajekt na otoka Rab in Pag, je zaliv Zavratnica. Dolg 900 metrov in od 50 do 150 metrov širok velja za eno najlepših hrvaških plaž oziroma najlepši fjord na severnem delu Jadrana. Te naravne lepote so znane že dolgo: v začetku prejšnjega stoletja so tu že zgradili sprehajališče in terase v osrednjem delu zaliva. Z zasajenimi cipresami, alpskimi bori, figovci in drugimi drevesi so zaustavili erozijo po deževjih.

Že pred dobrimi šestimi desetletji so zaradi naravnih posebnosti Zavratnico razglasili za zaščiteni krajinski park, leta 1981 so jo vključili v Narodni park Velebit. V zalivu je potopljena nemška ladja iz druge svetovne vojne, ki bojda pritegne marsikaterega potapljaškega navdušenca.

Podatke o čistosti morja lahko v realnem času prejmete na svoj telefon. FOTO: Seacras.com

Združili napredno tehnologijo in zaščito okolja

Konec julija pa sta zaliv Zavratnica in Jablanac dobila digitalno aplikacijo za spremljanje stanja ter čistosti morja, ki jo podpirajo satelitski posnetki in analiza umetne inteligence. Kot navajajo avtorji iz tehnološkega podjetja SeaCras, so v sodelovanju z neprofitno organizacijo Rewilding Velebit javnosti namenili prvo hrvaško aplikacijo za spremljanje kakovosti morja, ki je javno dostopna domačinom in turistom.

Združili so napredno tehnologijo in zaščito okolja, da so v realnem času uporabnikom omogočili informacije o (ne)čistoči vode in pojavu cvetenja alg.

Okoli zaliva so postavili tudi table s QR-kodo, ki jih lahko zajamete na lastnem telefonu in dobite podatke takoj (in zastonj). Kot poudarjajo, gre za projekt medsektorskega partnerstva, ki povezujejo naravni park in ohranjevanje okolja s tehnologijo umetne inteligence tersočasnega ozaveščanja javnosti in turistični prepoznavnosti. Vsekakor bodo obiskovalke in obiskovalci v prihodnje lahko o stanju morja v Zavratnici izvedeli dovolj, preden se bodo tja napotili po pešpoti ali morju.