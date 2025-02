Samo za ženske: Ibiza vabi s centri za jogo, Bavarska z gradovi

Pravijo, da številni moški pridejo slej ko prej v leta, ko jih je enostavno težko spraviti kam dlje kot do sosednje vasi ali mesta, nekateri pa že od vsega začetka niso najbolj avanturistični, kar se tiče raziskovanja sveta. Nič čudnega torej, da se vedno več žensk odloča, da se bodo na potovanje podale kar same. Posebno zanje je popotniška revija Condé Nast Traveller s pomočjo nekaterih znanih popotnic ustvarila seznam najvarnejših popotniških ciljev. Poleg varnosti so ocenjevali prijaznost domačinov in dostopnost z različnimi prevoznimi sredstvi.

Živahni Istanbul naj bi bil primeren tudi za solo popotnice. Foto: Nantonov/Getty Images

Med 16 najboljših so se uvrstile Granada v Nikaragvi, Perth v Avstraliji, Osaka na Japonskem in Palm Springs v Kaliforniji. Na lestvici so se znašli tudi nekateri evropski kraji, med njimi West Cork na Irskem, ki ga odlikuje romantična pokrajina ob obali, španska Ibiza s številnimi centri za dobro počutje ali jogo, Bavarska v Nemčiji po zaslugi pravljičnih srednjeveških vasic in gradov ter Istanbul v Turčiji s svojim energičnim utripom. Luang Prabang v Laosu priporočajo, ker ga je lahko raziskovati s kolesom. Popotnica Jessica Nabongo, prva temnopolta ženska, ki je obiskala vsako državo na svetu in ena od žensk, ki so sestavljale seznam, je posebej omenila še zenovsko vzdušje kraja. Pohvalila je tudi Porto na Portugalskem. »Osamljene popotnice s pravim odnosom se bodo tukaj hitro počutile dobrodošle v katerem koli baru na terasi, pristaniškem prenočišču ali živilski tržnici na prostem,« meni.

Martinique Lewis, svetovalka za raznolikost potovanj in predsednica Black Travel Alliance, ki je tudi sodelovala pri ustvarjanju lestvice, priporoča Amsterdam. »Čeprav prideš sam, odideš s celotno skupnostjo ljudi, ki te sprejmejo z odprtimi rokami,« je pohvalila prijazne in družabne mestne prebivalce in naključne popotnike, na katere je naletela med obiskom.

Čeprav prideš sam, odideš s celotno skupnostjo ljudi.

Karibi se slišijo kot kraj, idealen za sveže zaljubljence, a je resnica ravno nasprotna. »Tu ne boste obdani z obalnimi letovišči, usmerjenimi v medene tedne,« pravi. Karibi naj bi bili odlični za samostojno potovanje za ženske po zaslugi tradicionalnega šarma in luksuznih apartmajev v lasti lokalnega prebivalstva in možnosti organiziranih razburljivih dogodivščin v notranjosti džungle.