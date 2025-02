Naš predlog za izlet: S soncem obsijana planina nad Podvolovjekom (FOTO)

Za današnji izlet se moramo zapeljati v dolino Podvolovjek. Možni sta dve poti. Po prvi se zapeljemo po dolini reke Savinje in v Lučah zavijemo v dolino. Po drugi se moramo iz Gorenjske zapeljati na prelaz Črnivec, z njega na prelaz Volovjek in se nato spustiti globoko v dolino.

Sredi doline se odcepi cesta proti planinama Podvežak in Ravne ter kmetiji Planinšek. Vodi nas kar nekaj kilometrov po pobočjih Dleskovške planote, precejšen del strmo v hrib. Le pri kmetiji Planinšek se cesta poravna, in ko jo zagledamo, vidimo, da leži na precejšnji uravnavi visoko nad strmimi pobočji. Kmetija je skorajda samooskrbna in je tako velika, da deluje kot manjši zaselek.

Na poti

S planine vodijo poti

Nad njo cesta izgubi asfaltno prevleko in makadam kar nekaj časa vodi precej strmo v hrib. Ves čas moramo spremljati snežne razmere: kadar so ugodne, se da pripeljati do križišča gozdnih poti. Parkiramo.

Zavijemo na levo in se vzpnemo do konca gozdne ceste. Skorajda uro potrebujemo, da se od križišča povzpnemo do konca ceste. Na tem mestu cesta zavije v gozd. Še kakih petnajst minut potrebujemo, da se povzpnemo skozi gozd na spodnji rob planine.

Na drugi strani je v daljavi Velika planina.

Prek širnega travnika se povzpnemo do dveh planšarij na višini kakšnih 1500 metrov. Zdaj smo na želenem cilju. Planina je obrnjena naravnost proti jugu. V daljavi vidimo širne planote Velike planine, na drugi strani doline Podvežak pa Rogatec in Lepenatko kot zadnja izrastka Kamniško-Savinjskih Alp.

Koča na samem

S planine vodijo poti proti Okrešlju in Molički planini, a do tam je še daleč in pozimi potrebujemo nekaj pozornosti in orientacijskih spretnosti.

Na planini Podvežak preprosto ne bi moglo biti lepše. Pocrkljamo se na soncu zimskega dne in se imamo lepo.