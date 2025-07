Znova vera, tradicija in veselje v srcu Medžimurja

Vse to in še veliko več vas čaka na Porcijunkulovem 2025, edinstveni kulturno-turistični prireditvi, ki bo že 61. leto zapored srce Čakovca napolnila z neustavljivo pestrostjo tradicije, duhovnosti in zabave.

Od 30. julija do 3. avgusta se Čakovec spremeni v velik oder barvitih doživetij. Romanje, ki je zraslo iz večstoletnega čaščenja praznika sv. Marije Angelske - Porcijunkule, je preraslo v dogodek, ki močno presega lokalne okvire – zbere se več deset tisoč obiskovalcev, generacije se povezujejo in brišejo se meje med preteklostjo in sedanjostjo.

Naročnik oglasne vsebine je Turistično društvo Čakovec