Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

O poletni gneči kljub temu ni ne duha ne sluha, nižje so tudi cene, zato je zdaj pravi čas za rezervacijo jesenskih počitnic v Sredozemlju!

Čeprav je poletje namenjeno predvsem zasluženemu oddihu, ki ga številni preživijo na morju, se marsikdo morskim užitkom rad predaja tudi jeseni. Številni se celo namenoma izognejo poletni gneči na plaži in se na počitnice raje odpravijo po zaključku glavne turistične sezone, ko je na morju manj ljudi in so tudi cene občutno nižje.

V Dalmaciji so lahko jesenske počitnice nekoliko tvegane, saj je treba imeti kar precejšnjo srečo z vremenom. V Mediteranu pa teh dvomov praktično ni: zaradi milega sredozemskega podnebja se priljubljene sredozemske počitniške destinacije praktično do zime kopajo v soncu, tudi morje je še čisto razgreto od poletne vročine. Če k temu prištejemo še super ugodno 'first minute' ponudbo jesenskih počitniških paketov v Sredozemlju na Počitnice.si, je jasno, da poletje še ni reklo zadnje!

